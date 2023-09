Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bestuur PvdD stapt op, Ouwehand toch kandidaat-lijsttrekker: wat is er aan de hand?

Er gebeurt een hoop bij de Partij voor de Dieren (PvdD). Er is al een tijdje een conflict gaande binnen de politieke partij, wat voor veel onduidelijkheid zorgt.

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren draagt Esther Ouwehand echter alsnog voor als kandidaat-lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Conflict binnen Partij voor de Dieren

Dat staat in een verklaring die bestuurslid Marnix van der Werf heeft geplaatst op X. Daarin staat ook dat alle bestuursleden per donderdag hun ontslag indienen.

Het bestuur van de PvdD is verstrikt geraakt in een hard conflict met partijleider Esther Ouwehand over de interne aansturing en koers van de partij.

Het vertrekkend partijbestuur blijft er wel bij dat het Ouwehand „niet geschikt” vindt als politiek leider, gezien „recente meldingen omtrent integriteitsschending”. Vooral om die reden besloot het bestuur afgelopen weekeinde Ouwehand te passeren en kondigde het aan met een andere lijsttrekker te komen. „Ons standpunt daarin is de afgelopen dagen niet veranderd.”



Dit bericht is zojuist aan de leden verstuurd. #PvdD pic.twitter.com/1zGYzTGjiR — Marnix van der Werf (@moet_maar) September 13, 2023

Bom ontploft binnen PvdD

De beslissing om Ouwehand op een zijspoor te zetten, deed een bom ontploffen binnen de partij. Een groot deel van de PvdD’ers die actief zijn in gemeenten en provincies schaarde zich achter haar en eiste het vertrek van het partijbestuur. Ook de meeste Tweede Kamerleden van de partij spraken steun uit voor hun fractieleider.

„Uitsluitend vanwege die ophef” heeft het partijbestuur nu besloten Ouwehand toch weer voor te dragen. Het zal donderdag de beoogde kandidatenlijst bekendmaken en maakt daarna plaats voor een nog te vormen interim-bestuur.

Respons op felle kritiek

Volgens Ouwehand komt de actie van het bestuur als respons op de felle kritiek die de partijleider recent uitte op de handelwijze van het bestuur. Wat de klachten precies waren, meldde het bestuur niet.

Voor komende zondag staat een uitzending van College Tour gepland met Esther Ouwehand. Vanwege de actualiteiten en ontwikkelingen heeft KRO-NCRV besloten de uitzending met Ouwehand morgen al aan te bieden op NPO Start. Zondagavond is de reguliere uitzending van College Tour te zien op NPO 2.

Esther Ouwehand in College Tour

Tot aan de ‘officiële’ uitzending houdt de redactie van het programma contact met Ouwehand. Als de tussentijdse ontwikkelingen rond de crisis in haar partij daarom vragen, kan presentator Twan Huys nog extra vragen aan haar stellen die dan alsnog in de uitzending worden gemonteerd.

Ook de versie van College Tour die vanaf morgen al op NPO Start te zien is, wordt in dat geval aangepast. Op sociale media kan Ouwehand op veel steun rekenen. „Een achterbakse actie voor zo’n transparante club”, deelt een X-gebruiker.



