Nederland wordt populairder als vakantieland en wel hierom

Niet Turkije, Italië of de Spaanse Costa Brava, maar Nederland en België zullen de komende jaren juist populair worden als vakantieland. Extreme temperaturen in het zuiden en verwoestende bosbranden zijn volgens een TUI-topman de oorzaak dat steeds meer vakantiegangers naar noordelijker gelegen landen afreizen.

De afgelopen weken werd het ene hitterecord na het andere verbroken, vooral in Zuid-Europese landen. Tel daar verwoestende bosbranden of juist overstromingen bij op en het lijkt erop dat toeristen steeds minder graag voor Zuid-Europa kiezen. Volgens Sebastian Ebel, CEO van touroperator TUI zal niet alleen Scandinavië, maar zullen ook landen zoals België en Nederland populairder worden bij toeristen. En dat heeft alles te maken met de extreme hitte in Zuid-Europa.

Nederland populairder als vakantieland

Maar er zijn meer veranderingen zichtbaar. Zo zullen reizigers er ook vaker voor kiezen om in de herfst of lente op vakantie te gaan. Ebel benadrukt dat het aantal boekingen in de herfstmaanden al is gestegen, meldt HLN.

Onze hoofdstad is natuurlijk al jarenlang populair bij toeristen wereldwijd, maar ook de Belgische hoofdstad Brussel is steeds meer in trek. „Onze hoofdstad is nu al erg populair bij Spaanse en Italiaanse toeristen”, laat Jeroep Roppe, woordvoerder van Visit Brussels, weten.

Meteorologen voorspellen dat Zuid-Europa zich best kan voorbereiden op steeds langere en intensere periodes met extreem hoge temperaturen. En dat geldt dus ook voor de vakantiegangers. Eind juli moest TUI 8.000 reizigers van het Griekse eiland Rhodos evacueren, omdat zware bosbranden waren uitgebroken. Dit heeft de reisorganisatie in totaal 25 miljoen euro gekost.

Minder vliegreizen

Een andere oorzaak waardoor Nederlandse toeristen steeds vaker voor een vakantie dichtbij huis kiezen is omdat er minder wordt gevlogen. Van alle reizen werd in 35 procent gekozen voor het vliegtuig. In 2019 was dit nog 45 procent, meldt het CBS.