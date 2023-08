Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bas Nijhuis blijkt ‘pispaal’ van de uitzending in Oranjezomer en dat zorgt voor hilariteit

Scheidsrechter Bas Nijhuis schoof gisteravond aan bij De Oranjezomer. Maar al snel bleek dat presentatrice Hélène Hendriks en tafelgasten Rutger Castricum en Jeroen Pauw hem omdoopten tot ‘pispaal’. Nijhuis bleek voer voor een grap hier en daar en dat leidde tot hilariteit tijdens de uitzending.

Nijhuis krijgt hem aan het begin van de uitzending direct voor zijn kiezen als Hendriks een zonnebril opzet. „Ik word verblind. Die trui van jou”, zegt de presentatrice over de fel gele trui van de scheidsrechter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die gele trui van Bas is best heavy op tv zonnebril op inderdaad Helène. #deoranjezomer #oranjezomer #vandaaginside — Keihard (@Keihard00333) August 9, 2023

Bas Nijhuis blijkt voer voor grappen in De Oranjezomer

Ook vertelt Nijhuis over zijn trainingskamp in Gran Canaria. Waarna er een video getoond wordt waarin hij een trap op rent. „Wie laat je dit nu filmen?”, vraagt Castricum zich hardop af. Eerder trok Castricum in De Oranjezomer nog het vertrek van Rutte in twijfel en noemde hij het „doorgestoken kaart”.

Later komt het succes van het liedje Rollercoaster van zanger Danny Vera ter sprake. In de uitzending verschijnen een aantal fragmenten van mensen die het liedje naspelen. Waarna uiteindelijk ook een video van Nijhuis op gitaar volgt die in het stro het liedje speelt. „Oké, hij kan er wel af hoor nu. Klaar, klaar, klaar”, reageert Nijhuis. Die wederom grappen naar zijn hoofd geslingerd krijgt over de kleur van zijn shirt in de video. „Geel is wel je favoriete kleur.”

Hilariteit bij Jeroen Pauw, Rutger Castricum en Hélene Hendriks

Daarna wordt er gesproken over BN’ers die ziekenhuisbeelden delen als hen iets overkomt. Onder meer de situatie na de hersenbloeding van Edwin van der Sar, het ongeluk van Donny Roelvink en een vlog van Enzo Knol komen voorbij. Gevolgd door wederom een video van Nijhuis, die met zijn arm in het gips zat. Castricum moet hard schaterlachen als hij de beelden ziet. „Serieus, waarom?”, vraagt Hendriks terwijl Castricum op de achtergrond giert. „Hoe lang duurt dit programma? Is nog een paar dagen toch, dan is het afgelopen?”, reageert Nijhuis. Later haalt Hendriks nog even aan dat ze veel berichten krijgt van kijkers over de kanariegele trui van Nijhuis.

Overigens kan Nijhuis wel lachen om de grappen en reageert hij zelf ook behoorlijk snel en met veel zelfspot op het getreiter. Aan het eind van de uitzending bedankt Hendriks haar gasten. „Dankjewel Bas, voor jouw bijdrage”, zegt ze waarna ze moet lachen. „Dat lachje er ook bij”, haakt Castricum nog snel in.

Jeroen Pauw gooit hoge ogen bij kijkerspubliek

Tafelgast Jeroen Pauw bleek het de afgelopen dagen goed te doen bij het kijkerspubliek. Pauw hield het volgens kijkers luchtig aan tafel, maar blijkt daarnaast ook een goede duider van de actualiteiten. Hoewel hij zichzelf niet als een „linksig iemand” beschouwt, kaartte hij gisteravond de kansenongelijkheid in Nederland aan. En hij gooide hoge ogen bij kijkers met zijn pleidooi en politieke ideeën daarover.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

gelukkig zijn ze er weer volgende week. Vind dit wel de beste week van de #oranjezomer, dat heeft ongetwijfeld te maken met de aanwezigheid van Jeroen #Pauw. — rob van der poel (@rvandpoel) August 10, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben een enorme fan van oranjezomer maar vanavond was wel de beste uitzending tot nu toe met mijn kanjer #helenehendriks #jeroenpauw en #dannyvera — Paul de Keijzer (@pdekeijzer57) August 9, 2023

Je kijk De Oranjezomer terug via KIJK.