Onthullingen over omstreden vrouwengevangenis Ter Peel gaan verder: bewaker had seks met ‘seksverslaafde’ gevangene

Documentairemaakster Jessica Villerius kaartte het met haar film Zitten en Zwijgen al aan. Het rommelt achter de gesloten deuren van vrouwengevangenissen. En dat blijkt wederom, nu in de omstreden vrouwengevangenis Ter Peel een gevangenisbewaarder ontslagen is, vanwege seks met een gedetineerde.

Wie de film van Villerius heeft gezien, hield daar een nare nasmaak aan over. Vrouwen die in de documentaire verschenen vertelden over de schrijnende situaties in vrouwengevangenissen. En vooral in de Limburgse gevangenis Ter Peel en die in het Utrechtse Nieuwersluis bleken veel misstanden en grensoverschrijdende situaties aan de orde. Ter Peel is de grootste vrouwengevangenis van Nederland.

Bewaker vrouwengevangenis Ter Peel ontslagen

Vandaag meldt De Telegraaf dat in de PI Zuid-Oost in Ter Peel een cipier een niet-professionele relatie had met een vrouwelijke gevangene. Dat bevestigt De Dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor de penitentiaire inrichtingen in ons land. Half juni, rond de periode dat ook de film van Villerius uitkwam, werd de medewerker hiermee geconfronteerd en uiteindelijk ontslagen.

Advocaat Johan Oosterhagen, die ook in de documentaire verscheen, stond de afgelopen tijd meerdere vrouwelijke gevangenen bij. Hij bevestigt ook aan De Telegraaf dat de bewaker inderdaad ontslagen is.

Seks met ‘seksverslaafde’ gevangene

Wat zich precies afspeelde in Ter Peel en de bovengenoemde ontslagen bewaker? De medewerker zou seks hebben gehad met een van de gevangenen. „Het gaat om een vrouw over wie door de directie wordt gezegd dat ze seksverslaafd is. Dan hebben we het dus over een kwetsbare vrouw die hulp nodig heeft, en ook beschermd moet worden. Het zogeheten vier-ogenprincipe, wat inhoudt dat minimaal twee medewerkers samen aan het werk zijn, is hier blijkbaar niet gehanteerd. Terwijl dat juist is ingevoerd om exact dit soort zaken te voorkomen.”

De bewaker glipte klaarblijkelijk de cel van de gedetineerde binnen. Iets wat zijn collega’s niet doorhadden. Volgens de advocaat waren de camerabeelden dichtbij deze cel door andere medewerkers niet goed te zien. In de gevangenis hangen naar schatting 250 camera’s. Mede bedoeld om in de gaten te houden waar bewakers zijn en welke werkzaamheden zij uitvoeren.

Onderzoek naar vrouwengevangenis

De bewaker werd half juni ontslagen. In maart werd ook een andere medewerker weggestuurd van Ter Peel. Hij zou een relatie met een van de gevangenen hebben gehad.

Sinds vorig jaar doet de vrouwengevangenis onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van bewakers richting de vrouwelijke gedetineerden. Er klonken meerdere geluiden dat zich hier structurele seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en zelfs verkrachtingen door personeel plaatsvindt.

Misstanden in meerdere gevangenissen

Ook in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis werden misstanden ontdekt. Daar zou een 47-jarige bewaker drie vrouwen hebben misbruikt tussen 2010 en 2016. Deze man werd vorig jaar opgepakt.

Oosterhagen benadrukt dat dit soort praktijken in Ter Peel, Nieuwersluis en mogelijk ook in Zwolle voorkomen. In Ter Peel zou het volgens hem om meer dan vijftien gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan sinds 2014.