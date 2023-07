Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ik ga op vakantie en neem mee… hagelslag, drop en (pinda)kaas

Op vakantie gaan en je koffers volproppen met ‘lekkers dat ze in andere landen nooit hebben’? Veel Nederlanders halen daar ongetwijfeld hun neus voor op… of stop je ‘stiekem’ toch ook even een zak drop in je bagage? Dat laatste toont onderzoek namelijk aan.

De zomervakantie is voor heel Nederland begonnen, en dat betekent dat miljoenen Nederlanders hun koffers pakken en op reis gaan. Voor wie komend weekend gaat: zwarte zaterdag ligt volgens de ANWB op de loer. Of is eigenlijk een zekerheidje, in Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. En oh ja, ook in en rond Amsterdam en Rotterdam. Neem je Hollandse etenswaren mee op vakantie? Zorg voor een goede koeling, is met al die voorspelde files de tip.

Op vakantie, maar eten van thuis

Een citytrip naar Spanje, een tent opgooien in Frankrijk of een luxe villa in Italië, we kunnen niet wachten om op avontuur te gaan. Toch laten we het gevoel van thuis niet helemaal los. Uit onderzoek van HelloFresh blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders niet op vakantie gaat zonder eigen eten van thuis mee te nemen. De maaltijdboxleverancier vroeg ruim 1500 Nederlanders naar hun eetgedrag ‘in den verre’. Wat blijkt? Negen op de tien Nederlanders vindt het leuk om op vakantie lokale specialiteiten te proberen.

Toch houdt Nederland van een stukje thuis als ze weg zijn, hun favoriete eten kan niet al te lang gemist worden. Van hagelslag tot drop, dit is de top 5 van eten dat het liefst meegenomen wordt op vakantie.

Kaas (23 procent) Hagelslag (21 procent) Drop (13 procent) Pindakaas (18 procent) Mayonaise (15 procent)



Stroopwafels en chocopasta

Healthy lifestyle-website Santé publiceerde eerder ook een dergelijk ‘ik ga op vakantie en neem mee-onderzoek’. Mayo en pindakaas kwamen toen niet in de uitslag voor. Naast kaas, hagelslag en drop stonden bij dat onderzoek koffie, thee, brood, stroopwafels, water voor onderweg, kruiden en chocopasta in de top 10.

Toch eten we op vakantie niet alleen onze eigen kost (al hebben we wel typisch Nederlandse Рen vervelende Рeigenaardigheden). Croissantjes, een echte buitenlandse borrel of tiramisu gaan er wel in. Herkenbaar? Je bent niet de enige. 70 procent van de mensen zegt op vakantie m̩̩r of ongezonder te eten dan normaal.

Onze eigen keuken wordt gemist

Van tapas op terrasjes, streetfood en patatjes (of friet!) aan het zwembad: na een tijdje verlangen veel Nederlanders stiekem weer naar hun eigen keuken en specialiteiten. Bijna 40 procent zegt dat ze na een tijdje het zelf koken missen en de helft van de Nederlanders zegt dat ze na de vakantie weer meer tijd gaan steken in zelf koken.