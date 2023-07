Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stedentrip? In deze Europese plaatsen kun je op vakantie over de hoofden van toeristen lopen

Heb je zin in een lekkere, geestverruimende stedentrip? Zonder al te veel prikkels dus? Lees dan vooral dit artikel, want dan weet je waar je als het om een stedentrip gaat in ieder geval niƩt moet zijn.

Niet dat we bij Metro niet willen dat je er heen gaat, maar als tip: het is er druk, heel druk. Holidu zette voor mensen die denken aan een stedentrip op een rij welke tien Europese steden in de vakantiezomers het drukst zijn. En waar je dus spreekwoordelijk over de hoofden van toeristen kunt lopen. Het boekingsportaal voor vakantiehuizen zette gelijk ook op een rij wanneer je deze plaatsen voor een stedentrip in wat rustiger tijden juist wel kunt bezoeken.

Top 5 drukste plaatsen voor een stedentrip

1. Dubrovnik, KroatiĆ« – 36 toeristen per inwoner

Dubrovnik is officieel de meest overbelaste stad van Europa (Metro ging er toch heen). Dubrovnik, bekend om de oranje daken en zijn rol in het veelgeprezen Game of Thrones, heeft 36 toeristen voor elke inwoner. Omdat Dubrovnik relatief dunbevolkt is, is de toestroom van toeristen groot tijdens de zomermaanden, vooral in juli en augustus. Aangeraden wordt om begin mei of half september tot half oktober voor een stedentrip naar deze plek te reizen om de drukte voor te zijn. Hoewel er in september nog steeds een aantal evenementen zijn die internationale bezoekers trekken, zoals het International Late Summer Music Festival, is de grootste zomerdrukte dan al verdwenen.

2. VenetiĆ«, ItaliĆ« – 21 toeristen per inwoner

De volgende stad in dit rijtje is Venetiƫ. Met zijn kleine straatjes en smalle bruggen is het logisch dat deze stad tijdens een stedentrips overvol aanvoelt. Venetiƫ heeft een ingewikkelde geschiedenis met overtoerisme. Deze jaarlijkse toestroom van toeristen legt een enorme druk op de infrastructuur. Een van de grootste problemen zijn de dagjesmensen, toeristen die meestal van cruiseschepen komen die maar een paar uur per keer stoppen en de stad geen echt economisch voordeel bieden. De stad verbood cruiseschepen zelfs om in augustus 2021 door het centrum van Venetiƫ te varen en sinds afgelopen jaar vraagt Venetiƫ dagtoeristen om te reserveren en een vergoeding te betalen om de stad binnen te komen.

Aangeraden wordt om Venetiƫ van september tot november te bezoeken en minstens twee tot drie nachten te blijven. Doe je best om lokaal te winkelen en te eten om duurzaam toerisme in Venetiƫ te bevorderen.

3. Brugge, BelgiĆ« – 21 toeristen per inwoner

Op de derde plaats staat het middeleeuwse architectuurwonder Brugge. Brugge is een kleine stad met een grote reputatie, met 21 toeristen per inwoner en een grote toeloop vanaf eind mei tot het grootste deel van de zomer. Toeristen stromen toe om te genieten van de prachtige architectuur en pittoreske grachten. De stad staat ook op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is dus een must om te bezoeken. Met 21 toeristen per inwoner kun je het beste in het tussenseizoen te gaan. Het is dan nog steeds een beetje lekker weer en je hoeft niet in lange rijen te wachten (begin mei of september).

‘Op stedentrip’ of op vakantie naar Griekenland of IJsland

4. Rhodos, Giekenland – 21 toeristen per inwoner

De volgende op de lijst is Rhodos, Griekenland en nu door alle bosbranden even niet de beste trip. Echter, dit grootste eiland van de Dodekanesos kun je voor een stedentrip natuurlijk ook in een andere tijd bezoeken. Rhodos staat bekend om zijn oude ruĆÆnes en prachtige badplaatsen, dus het is niet moeilijk te begrijpen waarom er 21 toeristen per inwoner komen. De middeleeuwse straten en paleizen zorgen voor geschiedenis en prachtige stranden op dezelfde locatie. Tip: bezoek Rhodos tussen april en mei om het hoogseizoen, de drukte en de hogere prijzen te vermijden.

5. Reykjavik, IJsland – 16 toeristen per inwoner

Met 16 toeristen per inwoner, eindigt Reykjavik qua drukte op de 5de plaats. Het onder vakantiegangers populaire IJsland staat bekend om zijn schilderachtige natuur en ruige landschappen en heeft prachtige watervallen, blauwe lagunes, bijzondere gletsjers en actieve vulkanen. Reykjavik heeft een bruisend nachtleven en grote muziekfestivals. Het hoogseizoen voor IJsland (surprise, surprise) is tijdens de zomermaanden tussen juni en augustus. Dan is het weer het mildst en is er het meeste daglicht. Mei en september zijn ook hier de ideale maanden voor een rustigere vakantie, omdat er dan minder mensenmassa’s zijn.

Ook superdruk (5 - 10) De top 10 ‘te drukke steden’ voor een stedentrip wordt afgerond door: 6. Florence, ItaliĆ« – 13 toeristen per inwoner

7. Heraklion, Griekenland – 13 toeristen per inwoner

8. Amsterdam, Nederland – 12 toeristen per inwoner

9. Dublin, Ierland – 11 toeristen per inwoner

10. Tallinn, Estland – 10 toeristen per inwoner. šŸ‘Ž