Daar gaan we weer: is het nou patat of friet? ‘Officieel onderzoek’ geeft het antwoord

Ben jij team patat of team friet? Het is een eeuwige discussie, in elk geval in ons land. Het levert nog net geen volkswoede op tussen mensen die heel erg voor ‘patat’ zijn, of juist voor ‘friet’… Daarom is het middels een ‘officieel onderzoek’ maar eens aan de Nederlanders gevraagd. Wat zeg jij? En oh ja, hoe zit het ook alweer met pindasaus of satésaus?

Patat of friet? Dat was de simpele vraag van een onderzoek van HelloFresh, je weet wel, het bedrijf van de maaltijdboxen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1500 Nederlanders, ter ere van de wereldwijde Dag van de Franse Frietjes. Die is vandaag.

Patat of friet op de Dag van de Franse Frietjes

‘De dag van watteh?’, horen we je al vragen. Die vraag stelde Metro ook aan het pr-bureau dat voor HelloFresh de uitkomsten van de patat- of frietvraag met de pers deelt. De woordvoerder maakt het niet moeilijker dan het is: „Het doel van deze dag is eigenlijk heel kort: Franse frietjes vieren.” Als het om ‘Franse’ gaat, is het niet moeilijk om vast te stellen of je nou patat of friet moet zeggen. Ze heten nu eenmaal geen Franse patatjes. Maar wat vinden de Nederlanders? We zeggen er wel bij: de vraag ging om patat of friet. De derde mogelijkheid ‘frites’ werd niet aan de deelnemers van het onderzoek voorgelegd. Het is blijkbaar al lastig genoeg. Metro schreef vier jaar geleden zelfs al in een kop: ‘Yes, friet / patat bestaat vandaag 150 jaar‘. En dan hebben we nu ook nog te maken met een ander probleem, dat van de plastic bakjes.

Maar goed, vandaag is het dus wereldwijd de Dag van de Franse Frietjes en Nederland heeft gesproken, jawel! Uit het onderzoek blijkt dat voor zes op de tien Nederlanders ‘patat’ the way to say is. Daar kan iedereen weer boos om worden, maar het is een feit. Feit is natuurlijk ook dat er met ‘zes op de tien’ nogal verdeeldheid heerst over de juiste benaming van de gefrituurde pieper.



Of je het nou friet of patat noemt, we eten het maar al te graag. Maar wat krijg je eigenlijk als je een frietje met bij je snackbar haalt? 👇https://t.co/5XcgyMx8aC — Keuringsdienst van Waarde (KRO-NCRV) (@KvW) July 9, 2023

Verschil tussen het noorden en het zuiden

Kijkend naar provincies verschillen we ook van mening. In Limburg, Noord-Brabant en Zeeland geldt juist friet ‘als het goede woord’, daar waar in Drenthe, Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel door de meerderheid wordt gesproken over patat.

En wat voor soort gele rakkers worden aan de Nederlandse keukentafel gegeten? Jammer voor die Dag van de Franse Frietjes, maar een minderheid (40 procent) houdt het meest van deze dunne frieten (of patatten?). En dan heb je nog zoiets als de zoete aardappelfriet. Ook daar zijn de meningen over verdeeld, want 48 procent vindt dit eigenlijk geen echte friet. Of patat…

Satésaus of pindasaus?

Om het onderzoek wat uitgebreider te maken, werden er nog twee vragen gesteld waarover geregeld discussie ontstaat. Want is het satésaus of pindasaus? En paaprika of papprika? Kortom: hoe heurt het eigenlijk volgens Nederlanders? Satésaus blijkt het meest gangbaar en wordt door 2 op de 3 Nederlanders gezegd. Dit ondanks dat de saus van pinda’s wordt gemaakt en je het over saté schept. In de meeste provincies gebruikt een meerderheid satésaus, behalve in Friesland en Zuid-Holland. Daar vind je een nipte meerderheid voor ‘pindasaus’.

Als het aankomt op dat moeilijke paprika, dan spreekt 69 procent van de Nederlanders het uit met een lange ‘aa’ (paaprika) in plaats van met een korte a (papprika). In Noord-Holland geldt een uitzondering, daar is de verdeling fifty-fifty.

Is er nu voor eens en voor altijd duidelijkheid over patat of friet? Vast niet…