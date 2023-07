Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hier moet je op letten als je tijdens je vakantie foto’s deelt op social media

Out-of-office staat aan, bagage is ingecheckt, je bent klaar voor vakantie! Nog even een selfie op het vliegveld om de volgers thuis jaloers te maken. Ho, dat kun je beter niet doen. IT-experts leggen uit waarom je beter geen foto van je boardingpass kunt delen op social media.

In eerste instantie lijkt het misschien alsof je boardingpass niet veel informatie bevat, maar voor hackers is het een toegangspoort tot meer. Dit is trouwens waarom je oren ‘poppen’ in het vliegtuig en wat je daar tegen kunt doen.

Hackers zien ook je boardingpass

„Met behulp van je PNR (uniek reserveringsnummer) en je achternaam kan een hacker volledige toegang krijgen tot je boekingsinformatie. Hierdoor kunnen ze makkelijk bij je telefoonnummer, e-mailadres en contactgegevens voor noodgevallen”, zegt Amir Sachs, oprichter van een cyberbeveiligingsbedrijf, tegen Travel + Leisure.

Als hackers eenmaal toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens, kunnen ze gemakkelijk fraude plegen. Denk aan het openen van een creditcardrekening of online shoppen. Je kunt dus best een foto delen van je paspoort of boardingpass, maar zorg ervoor alleen de voorkant van je paspoort in beeld is en bedek het stukje boardingpass waar de belangrijke gegevens opstaan.

Ook inbrekers op social media

Probeer ook tijdens je vakantie een beetje zorgvuldig om te gaan met het gebruik van social media. Tuurlijk is het leuk om foto’s van je vakantiebestemming te delen, maar let op, want ook inbrekers zitten op social media. Bekijk je online post eens alsof je een vreemde bent. Kun je makkelijk achterhalen waar je woont? Verwijder de post dan, zo voorkom je dat inbrekers weten waar ze moeten zijn tijdens je vakantie.

Nog beter, ga een weekje offline en post je foto’s pas als je terug bent.