Weer een zwarte zaterdag voor de boeg op weg naar vakantie: waar sluit je achteraan aan?

Pak je komende zaterdag je volgeladen auto op weg naar een heerlijke vakantie ergens in Europa? Zet je dan schrap / bereid je voor, want ‘we’ krijgen weer eens een zwarte zaterdag voor de kiezen. Hieronder lees je op welke plekken in welke landen het hoogstwaarschijnlijk loeidruk wordt.

De ANWB heeft voor zaterdag de verwachte vakantiefiles op Europese wegen op een rij gezet. Metro zette twee zomers geleden al eens uiteen hoe je zo’n zwarte zaterdag – overdreven gezegd – overleeft. De beste tip toen misschien wel: ‘Ga niet…’

Zwarte zaterdag in meerdere landen

De ANWB verwacht komend weekend weer drukte op de populaire Europese routes op weg naar een heerlijke vakantie (en/of hittegolf). Vooral zaterdag moeten automobilisten, zoals jaarlijks op veel vakantieroutes naar de zon, veel geduld hebben in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Want: zwarte zaterdag…

Frankrijk

In Frankrijk wordt het op zwarte zaterdag druk onderweg naar het zuiden. De piekuren liggen tussen 08.00 en 14.00 uur. Het grootste knelpunt is de A7 tussen Lyon en Orange, reken op twee uur vertraging op deze ‘Route du Soleil’. Ook zit er veel verkeer op de A10 van Tours naar Bordeaux.

Duitsland

In Duitsland verwacht de ANWB één van de drukste weekenden deze zomer. Dit komt door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. In het noorden staan in beide richtingen lange files tussen Hamburg en de Deense grens. In het zuiden rijdt het langzaam op de routes van en naar Oostenrijk; rond Füssen (A7) en München (A8, A99).

Via Twitter (X) kun je onderweg op zwarte zaterdag de meest actuele verkeersinformatie van de ANWB volgen. Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reken op 70-90 min◄►voor de #A99 aan de westkant van München, bergingswerkzaamheden na een aanrijding. #Duitsland pic.twitter.com/ITXUQEMqo0 — ANWB Europa Verkeersinformatie (@ANWBeuropa) July 26, 2023

België

Wie door België rijdt, moet rekening houden met werkzaamheden bij Luik. De E25 richting Luxemburg is bij de Cointetunnel afgesloten voor auto’s met caravan. Omrijden kan via Namen. Personenauto’s kunnen wel gebruikmaken van deze route. Ook zijn veel mensen onderweg naar het circuit van Spa Francorchamps waar zondag de Grand Prix van de Formule 1 gereden wordt. Dit veroorzaakt vooral vertraging rond Luik, op de E25, E40 en E42.

Zwarte zaterdag in de bergen

Oostenrijk

In Oostenrijk rijdt het verkeer zaterdag langzaam op de wegen richting Slovenië. Op de A10/A11 Salzburg-Villach-Slovenië staat het vast voor de Tauern- en Karawankentunnel. De wachttijd bij de Karawankentunnel kan oplopen tot meer dan anderhalf uur. Vakantieverkeer in Oostenrijk mag in het weekend niet van de doorgaande routes afwijken om files te omzeilen.

Zwitserland

In Zwitserland is de wachttijd op de A2 voor de St. Gotthardtunnel morgenmiddag al flink. Op zwarte zaterdag staat daar de hele dag file in beide richtingen, met wel twee uur vertraging. De file ontstaat dan al rond 06.00 uur.

Italië

In Italië is het op zaterdag filerijden richting het Gardameer en de kust. Vooral op de A22 tussen Brennero en Verona en de A14 Bologna-Rimini moeten vakantiegangers veel geduld hebben.

🚙 Nederland In Nederland zijn er op zwarte zaterdag wegen afgesloten vanwege werkzaamheden. De N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht, net als de Haringvlietbrug in de A29. Op de A73 bij Roermond zijn de Roer- en Swalmentunnel richting Nijmegen afgesloten. De A326 van Nijmegen naar Ravenstein is dicht tussen Wijchen-Oost en knooppunt Bankhoef. Dit weekend moet het verkeer aan de noordkant van Amsterdam rekening houden met vertraging door werkzaamheden aan de A10. Het Zomercarnaval veroorzaakt op deze kleurige maar ook zwarte zaterdag lokaal drukte in Rotterdam.