Prem solliciteert als lijstrekker PvdA/GL met opmerkelijke brief waarin hij gehakt maakt van de partijen

Ex-advocaat en televisiegezicht Prem Radhakishun heeft op een wel héél bijzondere manier een gooi gedaan naar het lijsttrekkerschap van PvdA/GroenLinks. Hij laat in zijn sollicitatiebrief geen spaan heel van de partijen en kondigt alvast aan allerlei belangrijke partijformulieren niet te tekenen, waardoor het eerder lijkt alsof hij de draak steekt met PvdA/GroenLinks.

De inhoud van de brief verscheen in de De Telegraaf. In 2000 zegde Radhakishun na zestien jaar zijn lidmaatschap van de PvdA op. In 2010 overwoog hij om lijsttrekker te worden van SP, maar inmiddels claimt Radhakishun weer lid te zijn van de PvdA.

Bijzondere motivatiebrief van Prem Radhakishun

„De kiezers zullen alleen op PvdA-GL stemmen als ze er vertrouwen in hebben dat de voorlieden van de partij zullen doen wat ze prediken en daarom ben ik, Prem Shivram Shawh Radhakishun, geboren op 4 februari 1962, de ideale lijsttrekker voor de lijst van PvdA-GL voor de komende Tweede Kamerverkiezingen”, begint Radhakishun zijn brief.

Vervolgens krijgen PvdA en GroenLinks er flink van langs. „Helaas is het zo dat de afgelopen jaren de politieke bestuurders van PvdA en GL het gedrag van de uitwassen van het kapitalisme zelf hebben vertoond. Ik heb geen vuile handen. Ik heb niet als bestuurder meegewerkt aan het vernietigen van levens van Nederlandse burgers.”

‘Alleen geïnteresseerd in nummer 1’

Radhakishun zegt niet bereid te zijn om een ’interne bereidverklaring’ te tekenen. Dit houdt in dat een sollicitant elke plaats op de kandidatenlijst accepteert. „Ik ben niet geïnteresseerd in een andere plek dan nummer 1.” Ook weigert hij om een krabbel te zetten onder een integriteitsverklaring. „Ik ben 61 jaar oud. Ik kan mij heel veel uit mijn doen of laten niet herinneren. Ik weet niet wat mij ’in opspraak’ kan doen raken. Mijn criteria zijn niet die van anderen. Wat heel veel mensen als ’opspraak’ beschouwen, acht ik gezeur.” Kortom: de kans dat Frans Timmermans de lijsttrekker wordt van PvdA/GroenLinks, is nog steeds levensgroot.



