Het Metro-panel over de stelling: ‘Goede zet dat burgers voor hun CO2-uitstoot gaan betalen’

‘Degenen die de meeste schade aanrichten voelen hiervan de minste pijn’

„Ik ben het met de stelling eens. Aan de ene kant is het zeker zo dat we, en al helemaal in het westen, op veel te grote voet leven, niet alleen naar andere mensen toe maar ook naar het milieu toe. We stoten gewoon veel te veel CO2 uit. De rijkste tien procent van de wereldbevolking heeft tussen 1990 en 2015 meer dan de helft van de uitstoot op zijn geweten. Daar horen wij bij en dat kan zo niet doorgaan.

Je moet er dus wat aan doen en het plan om de uitstoot inzichtelijk te maken in de prijs is denk ik zinvol. We richten veel schade aan met ons levenspatroon en daar zien we in wat we betalen voor producten en diensten niets terug. Het is iets waar op veel vlakken over wordt nagedacht: hoe kunnen we laten zien wat de echte prijs van producten en diensten is die we consumeren?

Het grote nadeel van deze maatregel is volgens mij dat CO2 uitstoten straks een soort luxeproduct gaat worden. Kijk bijvoorbeeld naar de allerrijkste mensen: die vliegen al privéjets en dat is al hartstikke duur en vervuilend, en voor hen is het argument dat iets duurder wordt dus niet zo zwaarwegend. Het is eerder andersom: het is duur, dus het geeft status. Dat is de keerzijde van deze maatregel: je legt de rekening bij iedereen neer, maar degenen die de meeste schade aanrichten voelen hiervan de minste pijn.”

‘Het gaat niet alleen om prijzen maar ook om wettelijke beperkingen’

„Je zou daarop een soort systeem kunnen bedenken waarmee je het aantal keren dat je mag vliegen beperkt. De plannen van de Europese Unie moeten niet in een vacuüm doorgevoerd worden: je moet niet alleen regelen dat vliegen alleen nog maar kan als je geld hebt, maar het ook aan banden leggen. Tegen de allerrijksten kun je zeggen: die privéjet is ontzettend schadelijk en er is helemaal geen noodzaak om daarmee de halve wereld over te vliegen, dus je moet dat op een andere manier gaan regelen.

Het is dus goed dat de plannen van de Europese Unie onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen. Je kunt bijvoorbeeld ook een bovengrens invoeren aan wat überhaupt aan CO2-uitstoot toegestaan is. Het gaat niet alleen om prijzen maar ook om wettelijke beperkingen. Daar wordt nu ook al aan gewerkt, aan regelgeving voor welke producten toelaatbaar zijn in het kader van de Europese groene agenda. Er moet absoluut een limiet komen aan wat toelaatbaar is.”