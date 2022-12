Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie Rotterdam gebruikte camera-auto’s bij handhaven coronaregels, maar overtrad privacywet

Nog niet al te lang geleden moesten we 1,5-meter afstand van elkaar houden. Een maatregel tijdens de coronacrisis waar menig Nederlander elkaar op attendeerde. In Rotterdam gebruikte de politie camera-auto’s om te controleren of inwoners zich daaraan hielden, maar dat mocht uiteindelijk niet.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt namelijk nu de Rotterdamse politie een boete van 50.000 euro op. Volgens de toezichthouder overtrad de politie namelijk de privacywetgeving.

Politie Rotterdam controleerde 1,5-meter met camera-auto’s

De Rotterdamse controles deden zich voor in mei 2020, oftewel tijdens de coronacrisis. De gemeente en politie zorgden ervoor dat er zo’n vijf weken auto’s rondreden met 360-graden-camera’s. Met als doel te controleren of mensen zich aan de afstandsregel hielden.

Deze auto’s registreerden de beelden en zonden deze naar een meldkamer, waarna later contact werd opgenomen met handhavers. Maar dat mocht blijkbaar niet. Door de cameraregistratie werden beelden van inwoners onrechtmatig opgeslagen.

Privacywetgeving

Het ontbrak volgens de AP aan een analyse van de privacyrisico’s bij deze beslissing. Zo’n analyse heet een een data protection impact assessment (DPIA). Een vooronderzoek dat volgens de toezichthouder wel nodig was in deze situatie.

Maar de politie ging op nog een manier het boekje te buiten. Zo overtraden zij ook de Wet Politiegegevens (Wpg). De politie verzamelde namelijk persoonsgegevens in de openbare ruimte, zonder dat de gefilmde personen hiervan op de hoogte waren.

Gefilmd zonder overtreden coronaregels

Het feit dat de politie onafgebroken beelden vastlegde, was dus klaarblijkelijk niet de bedoeling. Mensen werden namelijk tijdens deze periode ook gefilmd als zij geen overtreding begingen en ook op weg naar druk bezochte plekken werden voorbijgangers vastgelegd. Waardoor niet-noodzakelijke beelden voor de handhaving van de coronaregels, toch werden bewaard.

Katja Mur is bestuurslid bij de Autoriteit Persoonsgegevens en verklaart de beslissing. „Je wilt in Nederland vrij over straat kunnen lopen. Zonder dat je hoeft te verwachten dat de overheid vanuit rondrijdende auto’s scherpe opnames van je maakt. En dat die naar een meldkamer gaan, zodat de overheid je kan identificeren en desgewenst tegen je kan optreden”, staat op de website van de toezichthouder. „En áls de overheid al met dergelijke geavanceerde technieken zou moeten surveilleren, dan moeten vooraf de risico’s in kaart zijn gebracht.”

Politie Rotterdam krijgt boete

De politie erkent beide misstappen en krijgt een boete van 50.000 euro. Dit bedrag is bedoeld voor het ontbreken van de DPIA. Voor het overtreden van de Wpg kan de AP geen boete opleggen. De politie kan nog bezwaar maken.