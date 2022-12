Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steven Brunswijk heeft spijt van Op1-excuses voor Vandaag Inside-optreden tijdens kaarsrel

Menig BN’er moet tegenwoordig opletten met wat hij of zij doet, want de roddelkanalen hijgen in hun nek. Dat gebeurde ook bij cabaretier Steven Brunswijk en zijn vrouw, afgelopen zomer. Brunswijk vertelt nu openhartig over de relatievorm tussen hem en zijn partner en reageert op zijn excuses voor zijn VI-optreden. Iets waar hij spijt van blijkt te hebben.

De roddelkanalen dachten afgelopen zomer wederom een BN’er ontmaskerd te hebben als ‘vreemdganger’. Namelijk toen Brunswijk tijdens de Gay Pride in Amsterdam zijn lippen op iemand anders dan zijn eigen partner zette. Maar de vork zat toch anders in de steel.

Steven Brunswijk openhartig over open relatie

De cabaretier en zijn vrouw vertelden later dat ze een open relatie hebben. Vrouw Ayla stond namelijk, bij het bovengenoemde tafereel, slechts een paar meter verderop. Nu doet Brunswijk in een interview met Nieuwe Revu een uitgebreider boekje open over zijn relatievorm en over zijn aanwezigheid bij Vandaag Inside en Johan Derksen zijn omstreden kaarsenverhaal.

Brunswijk legt uit dat hij en zijn vrouw eerlijk spraken over vrijheden in hun verstandhouding. „Toen we een tijdje samen waren, ben ik naar haar toegegaan. Ik heb gezegd: ‘De komende zeventig jaar zijn wij samen met z’n tweetjes en dat is heel gezellig, maar geloof jij dat mensen echt gemaakt zijn om de rest van hun leven met één persoon te blijven?'” Iets wat zijn vrouw ook betwijfelde. „Haar antwoord was: ‘Ik denk het eigenlijk niet, maar ik wil wel de rest van mijn leven bij jou blijven, dus hoe sta jij daarin?’ Zo hebben we een gesprek gevoerd, waarin ik er toevalligerwijs achter kwam dat zij vrouwen heel interessant vindt”, aldus de cabaretier.

Excuses voor Vandaag Inside

En daardoor staat het koppel open voor wat creativiteit in hun relatie. „Als we op een feestje zijn en het komt ervan, dan komt het ervan. Ik ga vaak met Ayla op stap. Ze is niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn maatje en mijn beste vriendin. Zij is alles.”

Ook reageert Brunswijk op de beruchte aflevering van Vandaag Inside, waar hij destijds aan tafel zat. Hij moest aan tafel bij VI destijds lachen om het controversiële kaarsverhaal van Johan Derksen. Later bood hij bij Op1 daarvoor zijn excuses aan. Van dat laatste heeft hij spijt. „Achteraf gezien denk ik: ik ben komiek, ik lach om dingen, dat is mijn taak en mijn beroep. Ik mag lachen om dingen, hoe hard die dingen ook zijn. Toen mij werd gevraagd om excuses te maken, had ik moeten zeggen: jullie kunnen mijn zwarte rug op.”