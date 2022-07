Het Metro-panel over de stelling: ‘Nederland moet sterker inzetten op kernenergie’

‘Het woord duurzaam reserveren we alleen voor zon en wind, maar in feite is kernenergie duurzamer’

„Ik ben het helemaal eens met de stelling. In het regeerakkoord staat dat we twee kerncentrales moeten gaan bouwen. Van mij mogen dat er een stuk meer zijn. Ik vind dat minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten de boel aan het traineren is, want in Zeeland staan ze klaar om die centrales te bouwen. Jetten wil allerlei ambtelijke procedures doorlopen en vertraagt daarmee enorm. De Kamer moet hem veel meer aansporen, want we moeten nu wel opschieten.

Gelukkig is Jetten een beetje bijgepraat over kernenergie door ambtenaren om hem heen. Hij zegt niet meer van die vreselijk domme dingen, zoals dat je met kernenergie geen huizen zou kunnen verwarmen. Met kernenergie zou je in principe alles kunnen doen: brandstoffen maken voor het verkeer, stroom, warmte voor de huizen en op een hogere temperatuur voor de industrie. In theorie zou je met kernenergie in een land als Nederland met vijfentwintig tot dertig centrales toe kunnen. Dan heb je al die zonnepanelen en windmolens niet meer nodig.

Er zijn meer voordelen aan kernenergie. Kernenergie heeft de laagste uitstoot van alle energiebronnen en heeft ook een uiterst hoge energiedichtheid. Er zit zoveel energie in dat je veel meer energie per vierkante meter produceert. Een kerncentrale produceert ongeveer tienduizend watt per vierkante meter, zonnecellen en windmolens maar een tot twee. Dat betekent ook dat kerncentrales een veel kleinere aantasting van natuur en biodiversiteit tot gevolg hebben. Het woord duurzaam reserveren we alleen voor zon en wind, maar in feite is kernenergie duurzamer.”

‘Kernenergie is even veilig als zon en wind’

„We hebben een behoorlijk vertekende kijk op het energievraagstuk. Bij zon en wind zien we alleen de voordelen en niet de nadelen. Bij kernenergie zien we alleen de nadelen en niet de voordelen. Dat leidt tot een bizarre situatie in de energietransitie: dat wat we willen, werkt niet. En dat wat werkt, willen we niet.

De gevaren van kernenergie worden ook zwaar overdreven. Ook als je de drie zogenaamde kernrampen meerekent – Harrisburg, Tsjernobyl en Fukushima – is het aantal doden per stroomeenheid precies hetzelfde als bij zonnecellen en windmolens. Voor zonnecellen en windmolens is enorm veel materiaal nodig, onder andere uit mijnen in China, daar vallen doden bij. En door de productie van al dat beton, ijzer en plastic voor zonnecellen en windmolens ontstaat ook veel luchtvervuiling, en daarvan is bekend dat mensen daardoor eerder overlijden. Bij kernenergie speelt dat door de hoge energiedichtheid nauwelijks. Daarom is kernenergie even veilig als zon en wind.”