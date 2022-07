Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie wil boeren oppakken: ‘Opsporen met beelden boerenprotesten’

De politie is bezig om in beeld te krijgen wie verantwoordelijk zijn voor de boerenprotesten op snelwegen. „Door veel beelden veilig te stellen op verschillende manieren zorgen we ervoor dat we ook op een later moment verantwoordelijken kunnen achterhalen en waar mogelijk aanhouden”, laat de politie Gelderland weten. En de boeren ondertussen? Die zitten bij Almelo te barbecueën op de snelweg.

Gisteren meldde de politie dat het lastig zou worden om te achterhalen wie strobalen, afval en asbesthoudende materialen op snelwegen in brand hebben gestoken. Vandaag heeft premier Mark Rutte zijn verontwaardiging over de boerenprotesten uitgesproken. „Levensgevaarlijk en volstrekt onacceptabel.” De acties zijn gericht op de plannen rond stikstof van Ruttes kabinet.



Afgelopen nacht zijn op verschillende plekken in Oost-Nederland onveilige situaties gecreëerd door een aantal boeren. In een gezamenlijk statement roepen politie, Rijkswaterstaat en 4 veiligheidsregio’s deze boeren op: Stop met onveilige acties! https://t.co/UaMQvK2W1U — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) July 27, 2022

Nog steeds rommel door boerenprotesten

De snelweg A1 bij het Gelderse Voorst, tussen Deventer en Apeldoorn, werd gisterochtend geblokkeerd toen actievoerende boeren rommel op het wegdek dumpten. Aannemers die de weg zouden schoonmaken, trokken zich vervolgens terug na bedreigingen. De weg blijft waarschijnlijk dicht tot het einde van de middag. Bij Meppel raakte een auto total loss na een aanrijding met een mesthoop die op de weg was achtergelaten. Renze Klamer kwam daarover in zijn talkshow Renze gisteravond in botsing met jonge boer Dolf.

De politie was afgelopen nacht naar eigen zeggen „consequent aanwezig op toe- en afritten” om daar te proberen „zo veel als mogelijk te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan”.

👩‍🌾 Rotzooi A7 niet opgeruimd Ook in het noorden hebben bedrijven nu te maken met intimidatie omdat zij wilden helpen de troep van de boeren netjes op te ruimen. Aannemers die door Rijkswaterstaat zijn gevraagd de gedumpte rommel op de snelweg A7 op te ruimen, beginnen daar nu niet mee. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. „Landelijk gaat het om meerdere aannemers”, zegt zij over de intimidaties en bedreigingen. „Eerst leek het noorden buiten schot te blijven, maar dat is dus toch niet het geval.” Het verkeer op de A7 wordt omgeleid.

Boeren barbecueën op de snelweg

De snelwegen A35 en A1 rond knooppunt Azelo zijn vanmiddag in beide richtingen geblokkeerd door een groep trekkers. Het verkeer staat volledig vast, ook via de vluchtstrook kan de blokkade niet gepasseerd worden. De actievoerders zijn op de weg aan het barbecueën. Zij melden dat zij rond 17.00 uur afgelost worden door een nieuwe ploeg demonstranten.

Bij de verkeersinformatiedienst van de ANWB is te zien dat de vertragingen rond de knooppunten Azelo en het nabijgelegen Buren oplopen. Ook op de omliggende wegen is het druk en neemt de vertraging toe. Volgens een ANP-fotograaf ter plaatse is er politie aanwezig, maar wordt er vooralsnog niet ingegrepen.

Een politiewoordvoerder laat weten de situatie op de wegen in de gaten te houden. „Als het nodig is, wordt er in afstemming met de gemeente opgetreden.” Of dat gaat gebeuren bij de blokkade bij Almelo, kon de woordvoerder niet zeggen.