Metro-stelling: ‘De nieuwe ministers zitten niet op de juiste plek’

‘Qua kleur en gender is dit het meest diverse kabinet ooit’

„Ik ben het niet helemaal met de stelling eens. Ik vind het nieuwe kabinet een goede mix van politieke ervaring en mensen die van buiten de politiek komen en een frisse en vakinhoudelijke blik hebben.

Er zitten een aantal verrassende namen tussen en er is diversiteit. De helft is vrouw en met Franc Weerwind hebben we voor het eerst sinds 119 jaar weer een minister met Surinaamse wortels. Günay Günay Uslu en Dilan Yesilgöz-Zegerius hebben een migratieachtergrond en zijn vrouw. Qua kleur en gender is dit het meest diverse kabinet ooit.

Dat is belangrijk, want het beantwoordt aan de maatschappelijke roep om meer diversiteit in termen van gender en achtergrond. Eerst zag je dat vooral linkse partijen als de Partij van de Arbeid en GroenLinks zich daar sterk voor maakten, maar de afgelopen jaren heeft deze ontwikkeling zich verbreed. De feministische signatuur van D66 is de laatste jaren bijvoorbeeld een stuk sterker geworden. Dit zien we terug in het regeerakkoord, waarin het bestrijden van vrouwenhaat expliciet wordt genoemd.”

‘Hoopvol gestemd over deze ploeg’

„Met de diversiteit lijkt het dus wel goed te zitten. Het is ook positief dat het niet alleen op links blijft hangen. Black Lives Matter, institutioneel racisme en de toeslagenaffaire zijn heel grote thema’s, en in dat licht gezien is het een ongelooflijk belangrijk signaal dat Franc Weerwind – de Obama van Almere – minister voor Rechtsbescherming wordt. Hij heeft wortels in Suriname, identificeert zich met voorouders die tot slaaf waren gemaakt en doet daar publiekelijk wat mee. Zo was hij actief voor een commissie die adviseerde over een nationaal slavernijmuseum. Diversiteit op machtige posten als minister en staatssecretaris kan bijdragen aan het herstel van politiek vertrouwen en de sociale cohesie.

Ik ben dus hoopvol gestemd over deze ploeg, al was het de kers op de taart geweest als niet Rutte, maar Kaag premier was geworden. Dat was prachtig geweest. Maar ik heb ook geleerd uit onderzoek van een Amerikaanse collega dat het voor gendergelijkheid en vrouwvriendelijk beleid beter is als er onder ministers veel vrouwen zitten dan wanneer de premier vrouw is en de ministerraad mannelijk gedomineerd is.”