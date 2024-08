Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je met deze hitte de accu uit je e-bike moet halen (en meer tips tijdens hitte)

Mocht je het totaal ontgaan zijn, het is warm vandaag. Met flinke temperaturen, boven de 30 graden. Maar wist je dat je bijvoorbeeld dat je dan beter niet de accu in je e-bike kunt laten zitten?

Het is vandaag warm in Nederland, dat voel je vast en zeker. En omdat de hitte als een deken over ons land valt, vliegen ook de hitte- en warmte adviezen je om de oren.

Adviezen bij deze warme dag

Metro heeft ook nog wel een paar adviezen voor je. Bijvoorbeeld hoe je beter kunt slapen tijdens warme nachten. Of welke zonnebrand door de Consumentenbond wordt afgeraden. Hoe je een zonnesteek herkent en wat je ertegen kunt doen én hoe je ervoor zorgt dat je genoeg water drinkt.

Maar naast Metro deelt ook de AWNB advies voor vervoer en verkeer met de warme temperaturen.

Tips tijdens hete dagen (haal de accu uit je e-bike!)

1. Zet de airco niet te koud

„Zorg ervoor dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten tot een graad of 6 komt”, aldus een woordvoerder. Hiermee voorkom je een ‘klap in je gezicht’ bij het uitstappen. Overigens deelde deze kno-arts ook eerder waarom je een airco beter niet te koud zet.

2. Accu e-bike

Tijdens hete dagen slijten accu’s, dus ook die in je e-bike, sneller. Da’s zonde van zo’n duur ding, dus ga er slim mee om. Zo tipt de ANWB: „Haal de accu het liefst uit de fiets en houd deze in de schaduw, zodat deze koel blijft. Als de accu niet uit je fiets kan, zet de fiets dan in de schaduw.”

3. Paraplu in de auto

Ook tipt de ANWB om een paraplu in je auto te leggen, voor als je pech krijgt en uit de auto moet. Dan wil je niet in de brandende zon staan. „Bij hitte hebben auto’s eerder last van pech, omdat accu’s sneller slijten bij hoge of lage temperaturen.”

4. Parkeer je auto in de schaduw

„Leg een zonnescherm op de voorruit van de auto, om de ergste warmte buiten te houden.” De woordvoerder laat weten dat de zonneschermen de afgelopen tijd „ontzettend veel verkocht zijn”.

Reacties