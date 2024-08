Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom worden we verkouden van airco? Deze arts legt het uit

Zodra de temperaturen oplopen, kunnen we zweren bij airconditioning. In de auto, in winkels en sommige Nederlanders hebben ook zo’n apparaat thuis. Maar waarom worden we soms verkouden van de airco?

Niet is zo prettig als de hitte toeslaat en je thuis of op vakantie de boel kan laten afkoelen met de airco. Maar je hebt wellicht ook weleens ervaren dat je snotterig werd van dat koel-apparaat.

KNO-arts over verkouden worden van airco

KNO-arts Bas op de Coul legt aan De Telegraaf uit dat onze neus eigenlijk de ‘airco’ van ons lichaam is. „Zodra er koude, droge lucht via je neus naar binnenkomt, dan probeert je neus zich daar druk over te maken. De neus laat de slijmvliezen zwellen, waardoor de lucht langzamer door de neus gaat. Daardoor krijgt de neus de kans om die lucht te bevochtigen, te verwarmen en te zuiveren. En op die manier de juiste lucht richting longen kan sturen.”

Komt er hele koude en droge lucht uit de airco? Dan past de neus zich daaraan aan, legt de KNO-arts uit. „En dan krijg je een verkouden gevoel.” Dit is overigens hoeveel het kost om je airco of ventilator een tijd aan te laten staan.

Geen virus door airconditioning

Door de koude lucht wordt het slijmvlies dikker en gezwollen, waardoor je neus verstopt voelt. Ga je naar een warmere ruimte, dan ontzwelt de boel weer. „Dan loopt het vocht uit je neus en heb je weer dat verkouden gevoel”, aldus de dokter.

Kortom, een verkouden gevoel door de airco komt door de functie van de neus. Je hebt dan geen virus onder de leden. Op de Coul benadrukt dat zo’n airco-verkoudheid vrij snel overgaat. Heb je een virus te pakken, kan zo’n verkoudheid een paar dagen, of soms een paar weken, duren.

Neus moet harder werken bij te koude airco

De KNO-arts benadrukt dat je airco beter niet te koud kunt zetten. Als het verschil tussen de airco-temperatuur en buitentemperatuur groot is, moet de neus namelijk veel harder werken. Hij adviseert dan ook om de airco niet kouder te zetten dan zo’n 4 à 6 graden ten opzichte van de buitenlucht.

