Consumentenbond raadt deze zonnebrandcrèmes af (plus belangrijke feitjes over zonnebrand)

Nu het lentezonnetje geregeld fel schijnt, is het een must om je goed in te smeren. Pas wel op welke producten je gebruikt, want de Consumentenbond raadt een aantal zonnebrandcrèmes af. Waar moet je nog meer op letten?

Wist je trouwens dat je op steeds meer plekken gratis zonnebrand vindt? Dat doen gemeenten door zonnebrandpalen te plaatsen, voornamelijk op drukke plekken.

Deze zonnebrandcrèmes worden afgeraden

De Consumentenbond raadt mensen drie geteste zonnebrandcrèmes af te gebruiken. De middelen bieden niet de beschermingsfactor die op de verpakking wordt beloofd.

De afgeraden crèmes zijn Nivea Sun Kids Ultra Protect and Play, Kruidvat Solait Sunmilk en Cien Sun Kids Sun Protect Cream, van supermarktketen Lidl. De crèmes hebben volgens de verpakkingen factor 50, maar tests laten zien dat ze in werkelijkheid minder bescherming bieden. Nivea kwam volgens de Consumentenbond uit op een beschermingsfactor van 41,3, Kruidvat op 32,7 en Cien op 36. Dan moet op de verpakking volgens de bond een beschermingsfactor, ook wel SPF, van 30 staan.

De bond heeft een melding gedaan bij de fabrikanten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). „Als je één van deze producten in huis hebt en wilt gebruiken, check dan je huid regelmatig op tekenen van verbranding en smeer vaker”, adviseert directeur Sandra Molenaar. Verbranden vergroot de kans op huidkanker.

🧴 Deze zonnebrandcrèmes werden in 2023 afgeraden In 2023 raadde de Consumentenbond ook een aantal producten af: Cien SUN SPF 50 Love Your Planet Vegan, Naïf Mineral Suncream SPF 30 en Vision SPF30 Clear & Dry Transparante Spray. De producten van Cien en Vision zijn niet meer verkrijgbaar. Naïf heeft de samenstelling van zijn product het afgelopen jaar aangepast en komt nu goed uit de test.

Nog wat tips over zonnebrand

Smeer je ook ’s ochtends in

Je kent waarschijnlijk de leus wel: tussen 12 uur ‘s middags en 14.00 uur moet je je vooral insmeren, omdat de zon dan het hoogst aan de hemel staat. Maar ook in de ochtend kun je flink verbranden. Het is immers dezelfde zon.

Daarnaast smeren veel mensen zich pas in als ze de zon op hun huid voelen branden, maar dan is het kwaad mogelijk al geschied. Zonnebrandcrèmes hebben tijd nodig om in je huid te trekken, ongeveer een halfuurtje.

Smeer je dus de hele dag door goed in. Vooral bij een uv-index van 3 of hoger is het zaak de fles zonnebrand erbij te pakken. Hoe hoog de uv-index op een dag is, kun je zien via een weerapp.

Op zomerse dagen minimaal factor 30

Welke factor je het best kunt kiezen, hangt af van je huidtype en de mate van uv-straling, maar over het algemeen geldt dat op zomerse dagen minimaal factor 30 nodig is. Een kinderhuid is extra gevoelig en smeer je daarom liever in met factor 50.

Houdbaarheidsdatum van zonnebrand

Helaas is een flesje zonnebrand niet eeuwig houdbaar. Hoewel hij gesloten nog best wel lang mee kan gaan, zodra je de dop eraf schroeft, gaat het rap. Elk flesje zonnebrand geeft dit netjes aan. Er zijn zelfs verpakkingen die aangeven hoelang je het middeltje na het openen nog kunt gebruiken. In de meeste gevallen is dat een maandje of 12.

Je kunt overigens ook vrij snel ruiken, voelen en zien wanneer zonnebrand niet goed meer is. De geur is anders en het mengt niet meer zo goed als je het flesje schudt. Je wordt niet ziek als je zonnebrand gebruikt die over de datum is, maar goed beschermen doet hij niet meer.

Hoe dikker, hoe beter

Een keer sprayen of een dun laagje smeren is zeker niet voldoende. Hoe dikker, hoe beter, is het credo. KWF Kankerbestrijding heeft daar een richtlijn voor: zeven theelepels per smeerbeurt. Eén voor gezicht en hals, twee voor armen en schouders, twee voor borst, buik en rug en twee voor benen en voeten. Vergeet ook je lippen, oren en de bovenkant van je handen niet.

Helpt aftersun echt?

Aftersun heeft zeker zijn voordelen. Het spul helpt tegen pijn, roodheid en warmte. Zo bezit het goedje middelen om vocht beter vast te houden, waardoor je huid minder snel uitdroogt. Ook zitten in aftersun (meestal) antioxidanten. Die stoffen vangen de schadelijke zuurstofradicalen weg, waardoor je minder kans hebt op extra schade.

Máár: aftersun is geen wondermiddel tegen een verbrande huid. Op het moment dat je het smeersel gebruikt, is het ergste achter de rug. De zuurstofradicalen hebben dan al DNA-schade veroorzaakt. Deze schade herstel je niet zomaar met aftersun. Het spul helpt dus de genezing van je huidbarrière na verbranding, maar niet met de genezing van beschadigd DNA.

