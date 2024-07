Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er komen warme (slapeloze?) nachten aan: met deze tips kun je beter slapen

Zuchtend in je bed liggen vanwege de hitte. Dat plakkerige dekbed of misschien alleen een laken. Kortom: niet goed kunnen slapen omdat het in de nacht simpelweg zo irritant warm is. We zullen het allemaal wel kennen. Wat zijn goede slaaptips om toch je nodige uurtjes te kunnen pakken?

Want… er komen weer warme nachten aan. Metro schreef gisteren al over de weersvoorspelling van Weeronline voor deze week: het wordt warm! „De luchtvochtigheid gaat oplopen met als gevolg dat het in steeds meer regio’s echt broeierig warm gaat aanvoelen”, meldt de weerdienst. Dat is duidelijk voer voor matig of slecht kunnen slapen natuurlijk.

Hersenstichting wijst op belang beter slapen

De Hersenstichting heeft voor de matige slapers in ons land enkele tips op een rij gezet om in de warme nachten wat beter te kunnen slapen. De stichting, die zich al ruim 35 jaar inzet voor ‘gezonde hersenen voor iedereen’, heeft daarbij een uitgangspunt: „Slapen gaat niet alleen over de slaapkwantiteit (hoeveel uur je per nacht slaapt), maar vooral om je slaapkwaliteit (hoe effectief je slaap is).”

Wist je trouwens dat er ook mensen zijn die lijden aan hittestress? Dit serieuze probleem kan lichamelijke ongemakken veroorzaken.

Terug naar de Hersenstichting, die meldt: „Goed slapen betekent dat je hersenen de tijd en de kans krijgen om zich te reinigen. Ook zorgt een goede nachtrust ervoor dat je je emoties van de dag goed kan verwerken en dat je onthoudt wat je overdag hebt geleerd. Beter slapen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral met de komende warme dagen.”



5 tips om wat beter te kunnen slapen

Hieronder lees je vijf tips om goed of in elk geval beter te kunnen slapen; tips die overigens ook kunnen werken als het geen plakkerige nacht is.

1. Als je ‘s avonds trek hebt..

Houd het bij een lichte maaltijd. Een zware maaltijd kort voor het slapengaan is niet verstandig. Je spijsvertering moet dan hard aan het werk, waardoor je lichaam actiever blijft, warmer wordt en het moeilijker is om in slaap te vallen. Je kunt ook een pittig gerecht kiezen: daar kun je van zweten en dat koelt je lichaam af.

Inspiratie nodig voor luchtige gerechten? Onze collega’s van Culy hebben 7 lekkere, lichte maaltijden op een rij gezet.

2. Vermijd cafeïne en alcohol

Het liefst helemaal, maar in ieder geval de drie uren voor het slapen gaan. Door cafeïne en alcohol kun je pas later in slaap vallen en je slaapt korter en onrustiger. Alcohol zorgt er ook voor dat je veel minder diep slaapt. Daardoor word je ‘s ochtends alsnog vermoeid wakker.

3. Beweeg voldoende en wees actief overdag

Sport niet intensief te laat op de avond (met de komende warme avonden al helemaal niet). Dit zorgt er namelijk voor dat je hersenen te actief zijn en je te alert bent om te slapen. Een wandeling laat op de avond is wél altijd een goed idee.

4. Houd het koel

Je lichaamstemperatuur is niet 24 uur per dag stabiel. In de avond moet de temperatuur dalen om slaperig te worden. Met het warme weer kan je lichaam de hitte erg moeilijk kwijt. Het gevolg is dat je niet slaperig wordt. Zorg ervoor dat je slaapkamer koel is. Vul een kruik met ijskoud water en leg die in je bed. Of vul een washandje met wat ijsblokjes en leg die op je lichaam, bijvoorbeeld op je polsen of in je nek. Plaats een ventilator strategisch, naast een open raam. Zo wordt er in plaats van warme lucht, koele lucht van buiten de kamer ingeblazen.

5. Lauw douchen voor het slapen

Neem een lauwwarme douche voor het slapen gaan. Een koude douche lijkt aantrekkelijk, maar zorgt er juist voor dat je lichaam hard aan het werk gaat om je temperatuur weer op peil te brengen. Een lauwwarme douche is lekker verfrissend en zet je lijf niet in de verwarmingsstand.

Ben je benieuwd hoe goed jij eigenlijk slaapt en of je nachtrust er een beetje ‘mee door kan’? De Hersenstichting heeft een SlaapCheck samengesteld om dat zelf uit te kunnen vissen.

