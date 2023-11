Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thijs (21) maakt 80-urige werkweken: liever een nacht doorhalen op kantoor, dan in de kroeg

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, heeft de ander op 21-jarige leeftijd al vier jaar een bedrijf. En waar velen een 40-urige werkweek misschien van het begin af aan misschien verafschuwen, daar haalt Thijs Dahler door. Hij is jong en ondernemend en een werkweek van 80 uur is geen uitzondering. Maar ja, een nacht doorhalen op kantoor in plaats van in de kroeg, daar krijgt hij ook veel voor terug: geld en vrijheid.

Soms begint een werkdag voor Thijs Dahler om 17.00 uur ‘s middags pas écht. Dan is het nodig en haalt hij met gemak door tot 03.00 uur ‘s nachts in zijn onlangs gehuurde kantoor. Thijs vindt dat niet meer dan logisch en het leidt inmiddels nog tot succes ook. 60 tot 80 uur per week? Daar baalt hij niet van, integendeel. Thijs Dahler ziet dat als bouwen aan dromen en ambitie. Belangrijk daarbij: als je doet wat je leuk vindt, dan voelt dat niet als werk. Als hij vrije tijd heeft, geniet de ondernemer uit Overijssel soms ook nog eens van zijn rol als dj op housefeesten.

Jong en Ondernemend met gerichte advertenties

Hoe krijg je dat op zo’n jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan ondernemers in Jong en Ondernemend.

Naam: Thijs Dahler

Leeftijd: 21 jaar

Woonplaats: Zwolle (geboren en sinds vorig jaar terug; woonde van z’n 5e tot z’n 20e in Emmen)

Functie: eigenaar van het bedrijf Deer Peter B.V.; maakt gebruik van freelancers

Opleiding: mbo ICT-beheer en bedrijfskunde („dat laatste geprobeerd, maar ik heb ervoor gekozen om mijn leven helemaal om te gooien en te gaan ondernemen”)

Thijs Dahler werft met Deer Peter sinds 2019 klanten én personeel voor verschillende sectoren („recruitment en new business”). Niet door het internet af te speuren of lukraak advertenties te plaatsen, maar met gerichte onlineadvertenties. Door middel van ‘hypertargeting’ probeert Thijs om specifiek op het scherm van mensen die hij zoekt te verschijnen. En dat lukt. Een online campagne voor een transportbedrijf levert consistent honderden kandidaten per maan op.

Jong en ondernemend met de gedachten aan familiebedrijf

Waar komt die naam Deer Peter B.V. vandaan?

Thijs Dahler: „Peter is gemakkelijk, dat is mijn tweede naam. Deer is hert in het Engels en ik dacht daarbij aan mijn opa. We hebben een jachtgebied met hertachtigen. Het is een beetje een familietraditie die ik graag wil behouden; en ook een beetje een knipoog naar ons familiebedrijf, de meubelzaak van opa en oma.”

Hoe ziet een werkdag voor jou eruit?

„Ik ben om 8.00 uur op kantoor en dan ga ik eerst alle mail even langs. Ik schrijf marketingplannen, voorstellen waarin klanten kunnen zien wat ik precies van plan ben om te gaan doen. Maak offertes en doe vooral veel marketingmanagement. Adverteren gebeurt daarbij vooral op Facebook, LinkedIn en Google. Op maandag rapporteer ik aan klanten, zodat zij inzicht hebben in wat er gebeurt. Voor de rest is het vooral het onderhouden van campagnes en aanscherpen waar dat nodig is. Maar tussendoor is er ook tijd om te pingpongen met anderen uit het gebouw en lekker koffie te drinken.”

Al heel vroeg Jong en Ondernemend (met de grasmaaier)

Wanneer en waardoor begon jouw ondernemersbloed te stromen?

„Ik kom uit een ondernemersgezin, mijn moeder en broertje zijn ook ondernemers. Maar mijn opa en oma hadden dus die meubelzaak waar ik als kind veel kwam en waar ik ook heb meegeholpen en gewerkt. Vroeger maaide ik het gras van hun prachtige showtuin. Later mocht ik ook meubels verkopen, offertes maken en wat marketingcampagnes bedenken en uitvoeren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe is je ondernemersreis tot nu toe verlopen, vind je zelf?

„Het eerste jaar was het nog heel erg zoeken, bijvoorbeeld naar wie voor mij de juiste klanten waren. Dat ging gestaag de goede kant op. Maar ik ben ook weleens, twee jaar geleden volgens mij, in één klap 18.000 euro kwijtgeraakt met investeren. Met aandelen had ik op de beurs heel wat geld verdiend met handelen, maar toen ging ik all in en in een uurtje was het foetsie, weg. Dat zijn van die fuck ups die je meemaakt, maar waarna je ook zegt ‘dit gaat nooit meer gebeuren’. Toch vind ik dat ik op die keer na geen diepe dalen heb gehad, het ondernemen is altijd redelijk in balans geweest. Ik heb twee sterke drijfveren: pijn, zoals met die 18.000 euro, maar dan doorgaan. De andere drijfveer is nog veel sterker, dat is vrijheid en geluk. Ik doe veel, maar kan later een mooi huis kopen en kan werken waar en wanneer ik dat wil.”

Paar keer per jaar vliegvakantie

Je maakt als type ‘jong en ondernemend’ werkweken van 60, soms 80 uur. Niet iedereen zal dat gezond vinden, maar hoe kijk jij daarnaar?

„Misschien is het niet normaal, maar in een groeifase weet je waarvoor je het doet. Ik vind het trouwens heel leuk om de schouders eronder te zetten en nachten door te werken. Daar krijg ik energie van. Bovendien kan ik een paar keer paar jaar op vliegvakantie. Je kunt ook op het strand gaan liggen. Dat vind ik heerlijk hoor, maar werken vind ik het leukst. Laatst was ik op Bali en dan klap ik toch lekker mijn laptop open.”

Heb je nog wel tijd om een ergens een biertje of zo te gaan drinken?

„Mijn vrije tijd vulde ik vaak met mijn hobby, dj zijn op feesten. Nu ik veel verantwoordelijkheid heb, staat het op een lager pitje. Ik ga nu veel dagjes weg met m’n vriendin of vrienden en fitness een paar keer per week.”

Hulp gekregen?

Heb je hulp gehad, of heb je het ondernemen helemaal zelf moeten uitzoeken?

„Ik heb wel marketingcursussen gedaan, maar in de basis ben ik een autodidact. Hoe het zit met adverteren, budgetten, targeting, dat heb ik allemaal zelf uitgevonden. Als ik er met een marketingplan echter niet uitkwam, dan belde ik weleens brutaal – maar netjes – een concullega op voor advies. Meestal kreeg ik daar een positieve reactie op. Soms ook niet. Dan zei iemand ‘je betaalt maar 100 euro per uur als je onze expertise wil’. Maar vaker werd ik geholpen.”

Kun je van Deer Peter leven?

„Jazeker.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je terugdenkt aan de mbo’er van weleer, heeft dit alles tot nu toe dan aan je ondernemersverwachtingen voldaan?

„Ja, dat komt ook door een bepaalde overtuiging die ik heb. Je kunt alles terugrekenen volgens ‘als ik dit had gedaan, dan was er misschien dit gebeurd’. Maar ik ben meer van het idee dat dingen gewoon zo horen te zijn. Zoals mijn vriendin die ik een half jaar geleden onmoette, dat moest gewoon zo zijn. Ik denk dat dat ook met je werk en je passie zo is. Die marketeer zou ik altijd wel zijn geworden, met welk bedrijf of welke dienst dan ook.”

Zonnebrillen

Wat is jouw levensmotto?

„Misschien is het stom of niet relevant, maar in mijn WhatsApp-bio heb ik enjoying life with sunglasses staan. Ik heb een hele verzameling zonnebrillen, dat is een beetje mijn eigen domme motto. Maar ik zou heel cliché willen zeggen: work hard, play hard. Hard werken vertaalt zich misschien in geld en in nieuwe opdrachten. Of in vrijheid en dat je daardoor leuke dingen kunt doen.”

Wat zou je willen meegeven aan iemand die ook jong en ondernemend wil zijn?

„Begin gewoon, want ondernemen leer je niet uit een boekje. Je zult veel zelf moeten doen. Begin dus lekker, ga naar de Kamer van Koophandel en – dat vind ik misschien wel het belangrijkste – durf overal een balletje op te gooien. Vertel met trots wat je doet en hoe je achter je product staat. Ik merk in netwerkclubjes van jonge startende ondernemers, dat er best onzekerheid heerst. Probeer juist met volle overtuiging en passie te vertellen wat je doet. Dat is aanstekelijk.”

