Miljuschka Witzenhausen aan VI-tafel geconfronteerd met kritiek Johan Derksen: ‘Paar vetrolletjes’

Miljuschka Witzenhausen schoof gisteravond voor de tweede keer aan bij Vandaag Inside. Johan Derksen gaf haar na haar eerste uitzending een veeg uit de pan. En dat kwam gisteravond nog even ter sprake.

De uitzending begint met de fysieke toestand van Witzenhausen. Ze krijgt daar namelijk ook van onbekenden nogal wat kritiek op. De cardioloog van de televisiekok bleek niet blij te zijn. Ze is te dik en haar cholesterol is niet wat het moet zijn. „Ik heb een paar keer geprobeerd er iets aan te doen, maar het is nog niet helemaal gelukt.”

Johan Derksen geeft Miljuschka Witzenhausen dieettip

Ze legt uit dat ze voor haar werk nu eenmaal veel proeft en eet. Johan Derksen benadrukt dat hij vroeger ook te dik is geweest. En hij heeft nog wel wat tips. „Als je gewoon niet eet, dan val je af. Ik denk dat ik een jaar of tien niet warm gegeten heb. Je moet gewoon niks nemen. En gaan roken.”

Een dieet dat volgens Witzenhausen als een nachtmerrie klinkt. Maar volgens Derksen is het een kwestie van karakter en doorzettingsvermogen.

Johan Derksen bekritiseerde eerste VI-optreden

Dan haalt Wilfred Genee het eerste VI-optreden van Witzenhausen aan. „Het was prima, het was niet heel spannend”, concludeert ze zelf. „Ik kan alleen maar, zoals we dat in Amsterdam zeggen, m’n eigen zijn.”

Daarna komen de woorden van Derksen voorbij. Hij gaf Witzenhausen namelijk na afloop van haar VI-optreden een veeg uit de pan. „Een feest om aan tafel te hebben, goede uitstraling. Paar vetrolletjes, maar een hele knappe vrouw. Als het over eten gaat en een voorbeeldfunctie voor wat corpulente vrouwen, fantastisch. Als het over andere onderwerpen gaat, vond ik het een beetje Koffietijd. ”

René van der Gijp steunt Miljuschka Witzenhausen

René van der Gijp reageert snel, als de beelden geweest zijn. „Laat gaan”, zegt hij tegen Witzenhausen. „Ik kan er ook echt niet mee zitten. Ik ben wie ik ben en dat is oké”, aldus de televisiekok.



Kijk..

Dit dus.. Zoals Johan, Miljuschka afkraakt.

Zo zelfverzekerd haalt zij haar schouders op. Beeldschone vrouw, super opgewekt karakter en ze houd van eten.

Top!#vandaaginside pic.twitter.com/Nzu09JVWZh — Ɠɾɑѵíղ Ʀɑɑғ 𝕏 (@Gravin_Raaf_) November 7, 2023



Hoezo is Miljuschka Witzenhausen te dik? Ze is volgens mij gewoon perfect. #vandaaginside — Rits de Boer (@BoerRits) November 7, 2023

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

