Wat is jouw persoonlijke inflatie? Zo check je dat

Onze portemonnees worden voortdurend op de proef gesteld. De sluipende kracht van inflatie kan ongemerkt een flinke deuk in onze financiële stabiliteit veroorzaken. Gelukkig heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een tool ontwikkeld waarmee je de persoonlijke impact van inflatie op jouw levensstijl kunt berekenen.

In september 2022 bereikte de consumentenprijsindex (waaraan inflatie wordt gemeten) in Nederland een hoogtepunt. De prijzen waren op dat moment 14,5 procent hoger dan een jaar eerder. Inmiddels is de inflatiestijging wat tot rust gekomen, want in juli 2023 hadden we te maken met een prijsstijging van 4,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

💡 Wat is de consumentenprijsindex? De gemiddelde jaarlijkse prijsverandering van een set goederen en diensten vormt een belangrijke indicator voor inflatie. De focus ligt op uitgaves binnen Nederlandse huishoudens. In de consumentenprijsindex wordt onder andere rekening gehouden met: Voedingsmiddelen

Huishoudelijke apparaten

Auto’s

Energie

Woningen

Motorrijtuigenbelasting en gemeentelijke heffingen

Aanvullende ziektekostenverzekering Lees via het CBS meer.

Persoonlijke inflatie

Omdat we niet allemaal hetzelfde uitgavepatroon hebben en dus in praktijk een andere consumentenprijsindex kennen, heeft het CBS een calculator ontwikkeld waarmee je een inschatting kunt maken van je persoonlijke inflatiecijfer.

Voorbeeld 1

Als we uitgaan van een persoonlijke situatie van iemand met huurwoning, zonder auto, zonder kinderen die naar de kinderopvang gaan en die niet rookt, komen we met de huurkosten, levenskosten en verrekening van jaarlijkse uitgaven uit op een totaal uitgavebedrag van 2233 euro per maand. Hoewel de officiële inflatie in juli 2023 is vastgesteld op 4,6 procent, heeft de persoon in dit voorbeeld te maken met een persoonlijke inflatie van 3,8 procent, ten opzichte van een jaar eerder.

Voorbeeld 2

We gaan uit van een persoon met een koopwoning met een WOZ-waarde van 310.000 euro, een tabakverslaving en tweedehands auto met aanschafwaarde van 20.000 euro. Dan komen we op maandelijkse lasten van 2690 euro. Voor deze persoon wordt de persoonlijke inflatie met de calculator geschat op 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bepaalde factoren wegen zwaarder op de het inflatiecijfer dan anderen. Koop jij bijvoorbeeld relatief veel levensmiddelen? Dan valt je persoonlijke inflatiecijfer waarschijnlijk hoger uit dan bij anderen. Ben jij benieuwd hoeveel duurder jouw persoonlijke leven geworden is met de inflatiefluctuaties? Vul dan de persoonlijke inflatiecalculator in van het CBS.

Reacties