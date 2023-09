Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is hoeveel NS meer wil gaan rekenen in de spits

De fel bekritiseerde spitsheffing die de NS wil gaan invoeren, gaat in de ochtend maximaal 2,50 euro kosten. Met de afgezwakte heffing hoopt het vervoersbedrijf de Tweede Kamer te kunnen overtuigen.

Dat bevestigde een woordvoerder van de NS na berichtgeving in het AD. President-directeur Wouter Koolmees gaat vandaag naar de Tweede Kamer. Of hij de Kamer voor zich kan winnen, is een groot vraagteken. De meerderheid was tegen het plan.

NS onthult plannen voor spitsheffing

Volgens de plannen van de NS gaan treinreizigers in de ochtendspits tussen 08.00 en 08.30 uur de hoogste toeslag betalen. Tussen 07.30 en 08.00 uur en tussen 08.30 en 09.00 uur bedraagt de heffing 1,50 euro. In de avondspits tussen 17.00 en 17.30 uur wil de NS de klant 2 euro extra laten betalen. Tussen 16.30 en 17.00 uur en tussen 17.30 en 18.00 uur bedraagt de toeslag 1,50 euro.

Koolmees liet deze zomer weten dat hij de spitsheffing in 2026 hoopt in te voeren. De heffing zou moeten gelden voor drukke routes, met name in de Randstad. De spitsheffing zou, volgens de NS, reizigers moeten stimuleren om meer verspreid over de dag de trein te pakken, wat onder meer zou leiden tot een bredere spreiding van woon-werkverkeer. Ongeveer een op de vijf werknemers gaat met het openbaar vervoer naar het werk.

Ook wil de NS met de opbrengst van die heffing treinkaartjes op andere trajecten goedkoper maken. Volgens de NS kan 80 procent van alle treinreizen hiermee goedkoper worden en bedraagt de prijsdaling gemiddeld 17 procent. Koolmees heeft tot nu toe de vraag opengelaten over hoe hoog de heffing zou moeten worden.

Veel kritiek op plannen

Het idee voor een spitsheffing stak de afgelopen jaren vaker de kop op. In 1992 noemde NS het idee voor duurdere kaartjes in de spits al „onvermijdelijk.” Destijds ging het om de invoering van een hoger tarief in zowel de ochtend- als avondspits. Ook in 2010 en 2017 maakte het spoorbedrijf kenbaar met een spitsheffing reizigers meer over de dag te willen verspreiden.

Het plan stuit ook buiten de Kamer op fel verzet. Reizigersorganisatie Rover ziet er niets in. „Reizigers worden in de spits al genoeg gestraft met overvolle treinen, maar een leraar kan nu eenmaal niet kiezen hoe laat hij voor de klas komt te staan”, zei Rover-directeur Freek Bos deze zomer. „Met nog duurdere tickets tref je de mensen die hun werktijden niet zomaar kunnen aanpassen.”

Op sociale media werd eerder al niet bepaald enthousiast gereageerd op het plan van Koolmees en de NS. Ook nu zijn de kritieken weer niet mals. „Belachelijk die spitsheffing. Mensen die het moeten gaan betalen hebben meestal geen keuze om op andere tijdstippen te reizen. En zij die dat wel hebben, hebben vaak de betere banen, en nu dus géén last van heffing.”

Vorige Volgende

Reacties