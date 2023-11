Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onenigheid tussen Jetten en Marijnissen bij Op1 over arbeidsmigratie en zorg: ‘Ernstig en onnodig’

Immigratie in ons land – inclusief asielzoekers en vluchtelingen – is een lastig punt. Het meest recente kabinet viel zelfs over dit probleem. Bij Op1 schoven gisteravond Rob Jetten (D66) en Lilian Marijnissen (SP) aan, die duidelijk van mening verschillen als het gaat om arbeidsmigranten én over bepaalde punten in de zorg.

In elk verkiezingsprogramma wordt er gesproken over wat te doen met immigratie. Zo wil NSC van Pieter Omtzigt een maximumaantal van 50.000 immigranten per jaar verwelkomen, andere partijen sluiten de grenzen het liefst helemaal.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederland in 2022 400.000 immigranten telde. Dan denken mensen veelal vaak aan vluchtelingen of arbeidsmigranten, maar die groep bestaat uit veel meer mensen én er vertrekken ieder jaar mensen uit ons lang. Arjen Lubach zette de gemêleerde groep onlangs uiteen in zijn Avondshow.

‘Ernstig en onnodig dat we grijpen naar arbeidsmigratie’

Bij Op1 belandt het gesprek bij arbeidsmigratie en dan met name om de tekorten in de zorg op te vullen. Moet de grens voor arbeidsmigranten helemaal dicht? D66 is er bijvoorbeeld voor om mensen uit het buitenland te ‘halen’ om in Nederland in de zorg te werken. In die sector zijn namelijk nijpende tekorten en zijn er veel mensen nodig. „Ik heb liever een goede verpleegkundige uit het buitenland aan het bed dan dat we iemand zorg moeten weigeren”, onderbouwt Rob Jetten het standpunt van zijn partij. Marijnissen is het daar niet mee eens. „Ik denk dat die verpleegkundige uit het buitenland liefdevolle zorg zou geven, maar ik vind het ernstig en onnodig dat wij daarnaar grijpen.”

Op1-presentator Tijs van den Brink benoemt nogmaals dat er grote tekorten zijn in de zorg. Marijnissen: „Ja, omdat mensen op dit moment de zorg uit worden gejaagd. Dat komt door die bureaucratie, door te hoge werkdruk, lage salarissen. We zien dat de zorgopleidingen vol zitten, maar binnen twee jaar tijd stopt 40 procent van de zorgverleners er alweer mee. Laten we dáár wat aan doen.”

Jetten noemt dat het ‘en en’ is. „Ik ben het er ook mee eens, hè. Zorgmedewerkers moeten natuurlijk een goed salaris krijgen. Er zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet, maar er zijn ook veel zorgmedewerkers die zijn achtergebleven.” Er klinkt een klein lachje van Marijnissen als Jetten zegt dat er grote stappen zijn gezet. „Niet voor mevrouw Marijnissen”, merkt Van den Brink op.

Rob Jetten bij Op1: ‘Er kan soms wat misgaan in de zorg’

„Er zijn ontzettend veel statushouders in Nederland die graag in de zorg willen werken, omdat ze dat in het land van herkomst ook hebben gedaan”, noemt Jetten. „Ze hebben moeite om hun diploma erkend te krijgen. Daarnaast zouden best veel zorgmedewerkers meer dan 3 dagen willen werken, maar dat loont dan te weinig of de kinderopvang is niet goed geregeld.”

Ook noemt Jetten „de gekmakende bureaucratie”. Van den Brink: „Dat hoor ik al zóveel jaar, meneer Jetten, dat gebeurt kennelijk maar niet.” Volgens Jetten is het nodig om daarvoor het tuchtrecht te vervormen. „Al het wantrouwen is gericht op de zorgmedewerker. Wij moeten ook erkennen: er kan soms wat misgaan in de zorg.”

