Veel meer overlast op het spoor, ook overdag: hoe zit dat en waar precies?

Reizigers ondervinden de komende jaren meer hinder van onderhoud en dus overlast op het spoor. Spoorbeheerder ProRail zegt het werk vaker overdag en doordeweeks te moeten doen. Hoe zit dat precies?

Volgend jaar is overlast op het spoor vooral te merken in Friesland, maar ook het goederenvervoer op de Rotterdamse Havenspoorlijn en de Betuweroute wordt getroffen.

Te veel werk aan het spoor en te weinig mensen

Vanwege personeelstekorten in combinatie met een „enorme toename” aan werk op het spoor kan ProRail de werkzaamheden niet meer alleen plannen in de weekeinden en vakanties. „Daarom gaan spooraannemers nu ook buiten de reizigersluwe periodes aan de slag. En dat zal de komende jaren steeds vaker en op meer plekken nodig zijn.” Strukton, die de klussen uitvoert met ProRail, heeft momenteel zo’n tweehonderd vacatures. De instroom van jonge mensen is beperkt, en bovendien is deze groep minder bereid in de weekeinden en avond te werken.

Overlast op het spoor door personeelstekorten leek onlangs nog ‘bijna verleden tijd‘. Maar dat nieuws ligt blijkbaar toch enigszins anders.

Werk Friesland heeft verdere gevolgen

In Friesland gaat de spoorbeheerder volgend jaar vanaf juni vijf weken lang overdag op meerdere trajecten aan de slag met groot onderhoud. Zo gaat vanaf station Leeuwarden, waar dagelijks zo’n 10.000 reizigers komen, van maandag 17 juni tot en met dinsdag 9 juli – op het laatste weekend na – alleen de trein van en naar Groningen. Van en naar Harlingen, Sneek en Akkrum (richting Heerenveen) is dan geen treinverkeer. Dat heeft qua overlast op het spoor ook gevolgen voor reizigers naar andere delen in het land. Ook wordt gewerkt bij Deinum, tussen Heerenveen en Steenwijk en tussen Akkrum en Wolvega. Waar treinen niet rijden, worden bussen ingezet.

ProRail betreurt het dat reizigers op zoek moeten naar een alternatief vervoersmiddel. „Maar we kunnen niet anders, omdat we in de zomervakantie ontzettend veel mensen nodig hebben voor grote spoorprojecten in Amersfoort en in Ede”, aldus de spoorbeheerder vandaag. „Op deze plaatsen leidt doordeweeks werken buiten vakanties onherroepelijk tot een verkeersinfarct.”

Soms gaat het echter ook goed, zoals afgelopen Formule 1-weekend:



Op de Havenspoorlijn en Betuweroute, de goederenspoorlijn tussen de haven van Rotterdam en de grens met Duitsland, wordt vanaf komende december twee jaar lang elke maandagochtend gewerkt.

👇 Reactie staatssecretaris Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) vindt dat spoorbeheerder ProRail de overlast op het spoor moet beperken als er werkzaamheden zijn. De beheerder kondigde aan de komende jaren ook overdag aan het spoor te moeten werken, met meer hinder als gevolg. Vooral reizigers in Friesland zullen hinder ervaren. Heijnen benadrukt hoe belangrijk het is dat het spoor in goede staat blijft, en dat daar onderhoud voor nodig is. Wel vindt ze dat ProRail dan bijvoorbeeld vervangend vervoer moet regelen. Ook moet de reiziger op tijd informatie krijgen over aanstaand werk.

Overlast op het spoor wordt nog erger

Volgens ProRail is 2024 „nog maar een voorproefje”. „We zijn op dit moment met vervoerders en andere belanghebbenden in gesprek over de periodes van werkzaamheden in 2025″, zegt de spoorbeheerder. „Wel weten we al dat wat we volgend jaar in Friesland doen, de komende jaren nog veel vaker zal gebeuren op meer plekken in het land. We moeten wel, om het spoor veilig te houden en om ook in de toekomst voldoende treinen te kunnen laten rijden.” Waar deze werkzaamheden zullen plaatsvinden, is nu nog niet duidelijk.

