Ministers over vele beveiligde Tweede Kamerleden: ‘waardeloos’ en ‘angstaanjagend’

Verschillende Tweede Kamerleden hebben beveiliging nodig omdat zij bedreigd worden, blijkt uit onderzoek van televisieprogramma Zembla. Ministers reageren daar verontrust op. „Dit is niet normaal”, klinkt het.

Zo vindt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) het „waardeloos” dat zoveel politici beveiliging nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Bedreigde Tweede Kamerleden

Dat politici bedreigd worden is „niet normaal en we mogen het ook nooit normaal gaan vinden”, aldus de minister. Enkele tientallen Tweede Kamerleden hebben enige mate van beveiliging nodig omdat zij bedreigd worden, meldt televisieprogramma Zembla na onderzoek.

Dat aantal is „angstaanjagend” hoog, vindt ook onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. „Politicus is bijna een gevaarlijk beroep geworden. Dat is iets waar we ons allemaal grote zorgen over moeten maken, dat moet écht anders.”

‘Dreigen hoort niet’

Minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) is eveneens geschrokken van de cijfers. „Dat zijn mensen die zich inzetten voor ons allemaal, volksvertegenwoordigers. Dan kan je het oneens zijn met elkaar, maar er is een fatsoenlijke manier om dat kenbaar te maken en dreigen hoort daar niet bij.”

Bij 27 Kamerleden zijn persoonlijke gegevens in het Kadaster afgeschermd, omdat er aanwijzingen zijn dat ze veiligheidsrisico’s lopen. Het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaven daartoe opdracht, kreeg Zembla te horen.



Veiligheidspakket van de Tweede Kamer

Daarnaast kregen de huidige 21 fractievoorzitters standaard een veiligheidspakket aangeboden vanuit de Tweede Kamer, omdat ze een hoogrisicoprofiel hebben. Daarbij gaat het om een speciale noodknop in huis, een intercom, een alarminstallatie of een anti-inbraakdeur, zegt onder anderen JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans in de uitzending van Zembla. Opgeteld krijgen volgens Zembla in totaal zeker 41 parlementariërs een vorm van beveiliging op hun privéadres.

Paul denkt dat de anonimiteit van social media ertoe bijdragen dat mensen makkelijker overgaan tot scheldpartijen en dreigementen. „Ik denk dat de drempel hoger wordt als je dat met open vizier zou moeten doen.” Zelf heeft het voormalige VVD-Kamerlid naar eigen zeggen geleerd zich „een beetje af te sluiten mentaal” voor online haat. „Anders kan je dit werk niet doen, dan word je gek.”

‘Land is afgegleden’

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) ziet de toegenomen bedreigingen als een teken dat het land „afgegleden” is de afgelopen jaren. „We gaan er niet op vooruit in de Nederlandse samenleving.” Zijn collega Eric van der Burg (Asiel) vindt het eveneens „schandalig” dat zo veel politici te maken hebben met bedreigingen.

