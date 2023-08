Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Natuur blijkt kwetsbaarder: strengere stikstofnormen op komst

De komende jaren zullen stikstofnormen strenger worden dan ze nu zijn, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na onderzoek door Wageningen University & Research (WUR).

De zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) die nu gehanteerd wordt, waarmee wordt bepaald hoeveel stikstof maximaal mag neerslaan voordat schade ontstaat, is niet scherp genoeg om natuur te beschermen.

Houden aan strengere regels

De rechter toetst aan hand van deze KDW. De politiek zal zich daar dus aan moeten houden. De komende tijd buigt het RIVM zich over de nieuwe cijfers van WUR. Daarna is sprake van een wetenschappelijk feit waar de politiek gehoor aan moet geven, aldus een woordvoerder van LNV.

Hoewel het volgende kabinet mogelijk pas met strengere maatregelen komt, moet het huidige demissionaire kabinet zich al wel aan de strengere KDW houden.



Delen van de Nederlandse natuur blijken nog gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een nieuw rapport @WURenvironment over Kritische Depositie Waarden. De opgave voor natuur en om de wettelijke doelen te halen, wordt daarmee groter. https://t.co/2PLBl8jIle — Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (@minlnv) August 31, 2023

Gebieden

Het kabinet wil af van de KDW en is op zoek naar een alternatief. Zo hoopt de politiek dat gestuurd kan worden op uitstoot in plaats van op neerslag. Maar tot het zover is, houdt de rechter zich aan de KDW.

Later dit jaar wordt bekend voor welke gebieden de stikstofnorm strenger wordt. De NOS meldt al op basis van eigen onderzoek dat voor 47 procent van de natuur een strengere norm gaat gelden. Vooral rondom de Veluwe zal de KDW aangescherpt worden, meldt de NOS.

Strengere stikstofnormen

Volgens demissionair stikstofminister Christianne van der Wal is de opgave om stikstof te verminderen „helaas groter geworden. Dat is zorgwekkend nieuws voor de natuur en voor iedereen die zo hard werkt aan onze gezamenlijke opgaven om de natuur te herstellen.” Ook vindt ze het slecht nieuws voor vergunningsruimte. Zolang die er niet is, kan er bijvoorbeeld vrijwel niet gebouwd worden.

Boerenactiegroep Agractie blijft erbij dat focus op stikstof in Nederland „leidt tot stilstand” en de natuur „niets oplevert”. Nu duidelijk is dat de normen nog strenger zullen worden, vraagt Agractie-voorman Bart Kemp zich af hoe de overheid dan nog denkt zogeheten PAS-melders te legaliseren.

‘Stop met doorbouwen op verrot fundament’

Wat Agractie betreft zou de KDW uit de wet geschrapt moeten worden. Dat herhaalt Kemp in een reactie: „Stop met doorbouwen op een verrot fundament en stel de werkelijke staat van de natuur centraal in het beleid, in plaats van de onhaalbare rigide KDW.”

Op sociale media wordt er overwegend negatief gereageerd op de strengere stikstofnormen. Er zijn ook mensen die zeggen dat maatregelen nodig zijn.



Niet onverwacht, maar wel schrikken. Opnieuw wordt dit land met de neus op de feiten gedrukt. Daar helpt geen moedertje lief aan. Met of zonder de BBB. Stikstofnormen worden strenger, natuur is er slechter aan toe dan gedacht /via @NOS https://t.co/DusYFz5FNc — Bert Rorije (@BertRorijeNL) August 31, 2023



Aan de ene kant slecht nieuws, natuur is er dus niet best aan toe (wisten we al), maar het is des te meer duidelijk dat er nu echt maatregelen moeten worden genomen. Stikstofnormen worden strenger, natuur is er slechter aan toe dan gedacht https://t.co/6x7SmTzZJr via @NOS — Willem let op de Natuur (@willemletop) August 31, 2023



Nogmaals: Nederland heeft een #stikstof-probleem en daar moet wat meegebeuren. Boos worden op #Kaag, Timmermans of de EU veranderd daar niks aan.

Stikstofnormen worden strenger, natuur is er slechter aan toe dan gedacht – https://t.co/8wVcxdzEnz — Hevsb (@Hevsb11) August 31, 2023

