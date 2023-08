Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitvallende treinen door personeelstekort? Dat lijkt verleden tijd

Het was vorig jaar nog aan de orde van de dag: uitvallende treinen vanwege grote personeelstekorten bij ProRail. Menig reiziger was langer onder weg of moest alternatief vervoer zoeken. Die chaotische taferelen lijken verleden tijd, meldt Pro Rail aan het AD.

De afgelopen zomers waren dramatisch op het spoor. Op het ene na het andere traject vielen treinen uit, met woedende en wanhopige reizigers tot gevolg. En dat terwijl het aantal openstaande vacatures voor treinverkeersleiders maar niet leek te slinken. Er was een tekort van zo’n 70 treinverkeersleiders bij ProRail.

Opleiden treinpersoneel

Maar de kans dat je de komende tijd weer staat te zoeken naar alternatieve routes om op plaats van bestemming aan te komen vanwege een tekort aan inzetbaar personeel, is klein, meldt het AD. Spoorwegbeheerder ProRail zegt het afgelopen jaar hard bezig te zijn geweest de gaten op te vullen met nieuw personeel. En met succes: het personeelstekort is bij ProRail inmiddels gehalveerd.

„We hebben heel lang gebruik moeten maken van de flexibiliteit van onze mensen, waardering voor al die mensen die de treindienst in de lucht houden. We zijn blij met hoe het nu gaat”, zegt ProRail-woordvoerder Andy Wiemer tegen het AD. „Mensen kunnen inmiddels weer vaker pauze nemen, op vakantie en naar een trouwerij. En de sfeer onderling verbetert.”

Personeelstekorten nog steeds niet weg

Dit is vooral het resultaat van een wervingscampagne en een grotere interne opleidingscapaciteit. Maar volledig op peil is het personeelsbestand nog steeds niet. Op een totaal van 700 treindienstleiders, staan er nog 35 vacatures open. ProRail verwacht dat de daling in de loop van het jaar verder doorzet, zodat het tekort volgend jaar helemaal verholpen is.

Om te voorkomen dat de problemen terugkeren, door bijvoorbeeld een hoge uitstroom door leeftijd, blijft Pro Rail inzetten op het extra opleiden van treinverkeersleiders een prioriteit, schrijft het AD.

Reizigers hebben volgens reizigersvereniging Rover deze zomer nauwelijks last gehad van uitvallende treinen door een gebrek aan inzetbaar personeel, meldt ook de NOS. „We hebben in het verleden veel treinen gehad die niet reden door het tekort. Ik kan me niet heugen wanneer dat dit jaar gebeurde. Deze zomer hebben ze het ook met alle zomervakanties voor elkaar gekregen”, zegt Rover-woordvoerder Freek Bos tegen de NOS.