Amber Brantsen over Viaplay-week Grand Prix Zandvoort: ‘Band met Max Verstappen is goed, hij is zo relaxt’

Amber Brantsen heeft als Formule 1-gezicht van Viaplay het gaspedaal vol ingetrapt in een week die helemaal in het teken staat van de Grand Prix van Zandvoort. Komend weekend trekken 300.000 Nederlanders naar de badplaats om Max Verstappen aan het werk te zien en natuurlijk is de streamingdienst daar – in totaal zo’n dertig uur – bij. Tijd voor een gesprek met de geboren Zoetermeerse die nog niet zo lang geleden ons het nieuws vertelde in het NOS Journaal.

De vorige werkgever van Amber Brantsen (33) zendt de race op zondag overigens ook live uit voor mensen die geen Viaplay-abonnement hebben. Daarover later iets meer.

Acht dagen Viaplay over Grand Prix Formule 1 Zandvoort

Op het Grand Prix-circuit voor de Formule 1 van Zandvoort is de afgelopen tijd 6 kilometer bierleiding aangelegd. Er zal zo’n 300.000 liter pils doorheen stromen en 35 ton patat wordt richting Noordzeekust gereden. Fietsrekken met plek voor 45.000 tweewielers staan opgesteld, want met de auto kun je er niet komen. Het zijn maar een paar cijfers in een duizelingwekkende week. Zo ook voor Viaplay dat de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland heeft. We hebben allemaal kunnen lezen dat de Zweedse streamingdienst financieel wat zwaardere tijden beleeft en zich uit enkele landen zal terugtrekken. Nederlandse fans van de Formule 1 (en darts en Duits en Engels voetbal) – er zijn meer dan 1 miljoen abonnees – hebben daar voorlopig geen last van. Wij kunnen lekker blijven kijken.

Dus pakt Viaplay ruim een week lang uit met die Grand Prix van Zandvoort, waarbij alles draait om Max Verstappen en zijn hopelijk derde wereldtitel op rij later dit jaar. Dat begon maandag met dagelijkse talkshow Zandvoort Shakedown van Amber Brantsen. Vanaf vrijdag is Viaplay met Amber Brantsen en onder meer analisten Christijan Albers, Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung drie dagen op rij soms al vanaf ‘s morgens vroeg te zien met Super Days, met als hoogtepunt natuurlijk de daadwerkelijke race op zondagmiddag. Anne-Marie Fokkens neemt de kijkers mee naar het dorp Zandvoort zelf en de fan-beleving langs het circuit. Maandag wordt de Zandvoortweek afgesloten met het programma In De Slipstream geheten. „Viaplay kleurt oranje”, noemt de zender het zelf. Iets wat ook op de tribunes van het Formule 1-circuit zal gebeuren trouwens.

Wie eerder? Max Verstappen de titel, of…

Het is dinsdag vroeg in de middag als Amber Brantsen met Metro ‘aan de telefoon hangt’. De presentatrice is alweer onderweg naar Hilversum voor haar tweede dag van een week lang Grand Prix Formule 1 Zandvoort in haar tweede Viaplay-jaar. Maar er is nog meer moois…

Gefeliciteerd, je hebt na je dochter in 2021 een tweede kindje op komst…

„Dankjewel! Ja dat ook nog.”

Je gaat het einde van het Formule 1-seizoen niet halen.

„Nee, dat gaat me niet lukken, haha. Ik ga waarschijnlijk tot begin oktober door, even zien hoe het loopt voor ons zoontje eraan komt. Die wereldtitel van Max Verstappen zal dan wel binnen zijn toch? Hoewel, je weet het natuurlijk nooit.”

Hoe noem jij deze Formule 1 Zandvoort-dagen? Een kamikaze-week of misschien wel een gewone week?

„Ik noem het vooral een feestweek. Voor ons als Viaplay is het de grootste, belangrijkste en leukste week van het jaar. Maar ook voor heel Nederland denk ik. De ervaring leert dat het door de Grand Prix van Zandvoort gewoon één groot feest is. Mooi dat ik daar onderdeel van mag zijn. Het is ook heftig hoor, we zullen draaien op flink wat adrenaline.”

Volgende week: back to normal

Zit Amber Brantsen dinsdag dan op de bank met een gevoel van ‘okay… dit was het dan’?

„Voor mij eindigt de Grand Prix-week op zondagavond. Dan rijd ik naar huis en zal er wel even een oorverdovende stilte zijn, hoewel er volgende week gewoon weer een volgende race is, in Italië. Dat is dan wel back to normal vanuit de studio en zonder al die Oranjefans is het toch net even anders.”

Je zult je opeens weer realiseren dat je zwanger bent.

„Ja, écht. Dat komt ook omdat ik me goed voel en alles kan. Ik merk het nu vooral als de kleine man even een schop geeft. Verder heb ik geen klachten van deze zwangerschap, dus dat scheelt.”

Amber Brantsen begon haar Formule 1 Grand Prix Zandvoort-week maandag met een uitgebreide ‘pas-sessie’ om met een styliste voor zeven dagen outfits uit te kiezen („best moeilijk, want het is nog onduidelijk wat voor weer het wordt”). ‘s Avonds was de eerste Zandvoort Shakedown, onder meer met de vorige Mister Grand Prix Nederland Jan Lammers, de man met wie Ambert Brantsen sinds februari 2019 de NOS Formule 1-podcast maakte. En zo volgen er meer talkshows, voorgesprekken, interviews en dan vanaf morgen vol gas vanaf de paddock van het circuit. Vanavond schuift Amber Brantsen ook nog even aan in Op1 op NPO 1.

Amber Brantsen in een pendelbus

Is live uitzenden vanuit Zandvoort zelf het mooiste?

„Ja uiteraard, ook omdat het voor ons onvoorspelbaar kan zijn. Komt er opeens een teambaas langs, of toch niet? Spontane dingen kunnen gewoon, die ontstaan daar ter plekke. Daar zijn is een meerwaarde. Je krijgt de sfeer mee, maar kunt ook allerlei gasten gemakkelijker in de studio krijgen. Zaterdag en zondag is natuurlijk helemaal mooi. Alles krijg je live, de trainingen, wat er allemaal gebeurt in het dorp, alle andere races die er zijn en dan als hoogtepunt natuurlijk de Formule 1.”

Moet jij ook op de fiets naar het circuit, of mag jij wel met de auto?

Amber Brantsen lacht: „Met een pendelbusje vanuit het hotel…”



In jouw rol heb je ook te maken met de grote man, Max Verstappen. Hoe is jullie band?

„Ik spreek hem niet héél vaak, maar af en en toe wel voor interviews natuurlijk. Het leuke ervan is dat dat eigenlijk nooit op een circuit is, maar altijd buiten de races om. Dat geeft een andere sfeer. De druk is er dan vanaf, voor zover hij daar al last van heeft. Max Verstappen is nogal relaxed. We hebben dan fijne, wat andere gesprekken dan over de race zelf. Het is persoonlijker, zoals het eindejaars-interview over 2022. Dan hebben we het ook over andere dingen uit zijn leven. Max voelt zich dan op z’n gemak, ja, dat gaat heel gemakkelijk.”

‘Dat Max Verstappen vaak wint is niet saai’

Hoe vind je het dat Max bijna alles wint, Viaplay is er niet alleen voor Max Verstappen.

„We zijn er inderdaad voor de sport als geheel. Maar natuurlijk, in Nederland is de Formule 1 zó groot en dat is voor het grootste deel te danken aan Max. Hij is de smaakmaker. Persoonlijk zou ik willen dat hij wat meer concurrentie heeft, al heb ik heel veel respect voor zijn dominatie. In deze sport wil je de echte strijd zien. Max wil dat zelf ook, al is het natuurlijk fijn als je telkens de volledige punten kunt bijschrijven en die wereldtitel kunt ophalen. We hebben het echter wel over topsport, je wilt zien wat hij kan. Soms lijkt het alsof hij dat helemaal niet hoeft. Saai zou ik het niet willen noemen trouwens, want er is genoeg te beleven met de strijd achter Max Verstappen.”

Met Max Verstappen heb ik fijne, wat andere gesprekken dan over de race zelf.

Weet Amber Brantsen meer van de Formule 1 dan al haar (mannelijke) vrienden?

„Hahaha. Nou, dan ga ik het denk ik niet winnen van mijn eigen vriend (Rachid Finge, red.). Hij volgt alles en al heel lang. Rachid heeft me eerlijk gezegd ooit aangestoken met het Formule 1-virus, want ik begon met hem mee te kijken. Van hem heb ik historisch gezien heel veel over de Grand Prix geleerd. Als kind keken we thuis meer naar motorracen. Maar meer weten over de Formule 1 dan mijn andere vrienden… ja, dat zou zomaar eens kunnen.”

Amber Brantsen van NOS naar Viaplay

Je had een mooie job als nieuwslezeres van het NOS Journaal, uiteindelijk ook die van 20.00 uur. Hoe kwam je zo bij Viaplay terecht?

„Ik werd gevraagd. Bij Viaplay kenden ze mijn podcast met Jan Lammers natuurlijk al. Nieuwsjournalistiek is altijd mijn doel geweest, daar was mijn opleiding op geënt. Toen ik voor de podcast werd gevraagd voelde ik mij al zeer vereerd. Zo kon ik van mijn hobby een beetje mijn werk maken, maar ik zag het een beetje als buitenspelen. Ik was verder ook niet naar iets anders op zoek, maar als je dan ineens wordt gebeld…”

Datzelfde NOS zendt de race zondag ook uit, daar zullen veel mensen naar kijken. Jullie kunnen met Viaplay het hele seizoen exclusief zijn en juist in Zandvoort even niet. Hoe kijk je daarnaar?

„Weet je wat het is… ik vind The Dutch Grand Prix eigenlijk een soort van volksfeest. Dat hoort bij Nederland, dat hoort bij iedereen. Ik heb er eigenlijk geen moeite mee dat iedereen het nu kan zien en dan spreek ik als iemand met liefde voor de sport. Ik weet niet wat de NOS precies gaat doen, maar als ik voor Viaplay spreek dan zijn er wat ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Volgens mij hebben we heel veel te bieden. Maar wat de race zelf betreft, hoop ik dat iedereen, heel Nederland, er gewoon lekker van gaat genieten. Die 300.000 mensen over drie dagen in Zandvoort en alle mensen thuis.”

Zandvoort Shakedown van Viaplay met Amber Brantsen vind je hier.

