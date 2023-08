Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daniël Boissevain weer botte Johnny in All Stars & Zonen: ‘Ik vind deze tijd fucking ingewikkeld’

Ah lekker, All Stars is terug!, zullen vele fans van toen (en nu) waarschijnlijk denken. De tweede reeks All Stars & Zonen is vanaf vanavond toe aan de tweede reeks. Met veel sterren van de hit van weleer natuurlijk. Metro schoof daarom aan bij de welbekende Johnny Meeuwissen, oftewel Daniël Boissevain.

De afspraak met Daniël Boissevain over All Stars & Zonen is al van even geleden. Het is begin juli, de dag na de storm Poly. Het voetbalterrein van DRC in Durgerdam ligt bezaaid met takken. Verder is het een vrolijke bedoening in de kantine van ‘tv-club’ Swift Boys, waar een deel van de cast aanwezig is. Het is niet de oude kantine waar Katja Schuurman in de jaren negentig in All Stars achter de bar stond. Dat gebouw brandde af. Ook anders: de groene echte voetbalmat van weleer is vervangen door kunstgras.

All Stars werd All Stars & Zonen

Na twee films en drie tv-seizoenen, keerde All Stars drie jaar geleden bij BNNVARA terug met All Stars & Zonen. De voetballers van toen, zoals Daniël Boissevain, Danny de Munk (die in 2020 met Metro sprak), Peter Paul Muller en Thomas Acda, stonden nu langs de lijn. Zij keken naar hun kids, met onder meer Tom van Kalmthout, Yannick van de Velde en Alex Hendrickx.

In de nieuwe reeks ontkomen we er, All Stars kennende, natuurlijk niet aan. Cancelen, grensoverschrijdend gedrag, gendergelijkheid, Black Lives Matter: we gaan het allemaal zien. Johnny Meeuwissen (Daniël Boissevain) was destijds de flierefluiter en de losbol, maar eigenlijk is hij niet echt veranderd. Voorzitter Joke wil hem op de ledenvergadering daarom laten royeren. „Omdat ie een seksistische, racistische, homofobe holbewoner is.” De spelers van zijn team zijn het deels misschien wel met de voorzitter eens, „maar hij is wel ónze lul”.

‘Stelletje kákmillennials’

Daniël Boissevain geniet wel van zo’n verhaallijn van zijn personage („en het is een feest om met die kids van nu te werken”). Johnny is met zijn vriendin (Soundos El Ahmadi) ook in blijde verwachting in deze reeks trouwens. Recht uit zijn hart hoopt hij „dat het kind niet opgroeit zoals dat stelletje kákmillennials van tegenwoordig”. Maar Johnny blijft bovenal Johnny, die aan de kantinebar nog altijd „doe mij even een biertje, moppie” zegt.

Johnny was ooit de man van de lange zwarte golvende haren, held van de vrouwelijke All Stars-fans. Inmiddels mag Daniël Boissevain zich een vijftiger noemen, al heeft hij nog steeds iets jeugdigs aan z’n kont hangen. Eigenlijk lijkt Boissevain best op een goede voetballer, maar hij is dat als kind van kunstenaarsdorp Ruigoord bij Amsterdam allesbehalve.

Daniël Boissevain, voetballeek

„Nee, haha”, lacht de acteur van ook Gooische Vrouwen en Wild Romance (als Herman Brood). „Kinderen van Ruigoord zijn met heel andere dingen bezig. We waren niet tegen sport of zo, hoor, maar er was nul voetbal. Wij gingen op crossfietsen racen over de zandvlakte. De gemeenschap was klein, er was maar één jongen van mijn leeftijd in het dorp.” Boissevain reisde als kind van met zijn ouders ook meer Azië rond met een theatergezelschap, dan dat hij ooit een voetbalveld zag. „Voetballen vind ik inmiddels wel leuk om te doen, maar ik weet er echt niets vanaf. Ik ben een totale leek als ik met mensen naar een wedstrijd zit te kijken. Dan houd ik mijn mond, omdat ik anders gewoon onzin uitkraam.”

Schurende onderwerpen All Stars & Zonen

Zijn mond houden als Johnny Meeuwissen doet Daniël Boissevain in All Stars & Zonen allesbehalve. De onderwerpen schuren dit seizoen als vanouds, in de (woke) tijdsgeest van nu. Boissevain: „Ja, Johnny is natuurlijk een heerlijk personage om zulke dingen aan op te hangen. Hij is de ongelikte beer, maar doet het tegelijkertijd niet allemaal expres. Ik ken persoonlijk ook best wat Johnny’s. Er zit in hen geen kwaad, maar het zijn wel Johnny’s. Als je hun taal niet verstaat en je neemt alles serieus wat ze zeggen… Weet je? Blaffende honden bijten niet. Dat is Johnny, die gewoon niet van bullshit houdt. Laat ik er gelijk bij zeggen dat niet iedereen die zo praat een goede gast is, absoluut niet.”

⚽ All Stars All Stars werd in 1997 een filmhit (opbrengst omgerekend: 1,5 miljoen euro). De titel met de hit Toen Ik Je Zag van Antonie Kamerling werd talloze keren op tv uitgezonden. Na de film volgden tussen 1999 en 2001 drie tv-seizoenen. In 2011 keerde de cast terug voor een nieuwe vertoning in de bioscoop: All Stars 2: Old Stars.

‘Een ingewikkeld ding, of zo’

Daniël Boissevain vindt het goed dat de onderwerpen die nu voor sociale media-explosies zorgen, zo duidelijk in All Stars & Zonen aan bod komen. „Moeilijk ook wel hoor, gelukkig hoef ik het zelf niet te bedenken. Ik vind het een ingewikkeld ding, of zo. Ik ben natuurlijk zo’n witte man op leeftijd… Maar ik vind het heel goed dat het aangestipt wordt en dat dat in een serie als All Stars met humor gedaan kan worden. Ja, dat is goud, ik houd wel van een beetje schuren. Het mag wat mij betreft ook over het randje, maar de kijker moet wel duidelijk kunnen zien waarom het over het randje gaat.”

Zelf laat hij nooit zijn mening op sociale media weten. „Nee, nee. Ik vind het allemaal fucking ingewikkeld, zoals gezegd. Ik vind het heel goed dat alles opengetrokken wordt en dat er overal licht op wordt geschenen. Het is er de tijd voor en het is nodig. Aan de andere kant slaan dingen altijd eerst door. Pas daarna komt het een beetje terug bij hoe je het zou willen hebben.”

Kan All Stars altijd doorgaan?

All Stars (& Zonen) loopt nu met flinke onderbrekingen al meer dan een kwart eeuw. Kan de serie eeuwig doorgaan? Daniël Boissevain: „Zolang er clubjes zijn die met elkaar afspreken om één keer per week op een voetbalveldje te staan, denk ik het wel. Het is behoorlijk tijdloos. Je ziet ook nu weer een groepje vrienden die het met al hun gedoe proberen met elkaar te vinden.”

Op dat moment komt de Metro-verslaggever op de vraag: wat betekent de afkorting van deze voetbalclub DRC eigenlijk? Durgerdam en Club, da’s niet zo moeilijk. Maar die R? „Geen idee”, zegt de acteur. Hij heeft het zich in al die jaren van opnames nog nooit afgevraagd. Grappig: het boeit hem ook voor geen meter.

Op dat moment staat All Stars-keeper en tuincentrumeigenaar Thomas Acda net achter Daniël Boissevain. Hij draait zich om en zegt met stalen gezicht: „Durgerdamse Racing Club.” Als hij de vertwijfelde blik van de Metro-man ziet: „Geloof je weer niet zeker? Zoek maar op, dit was vast een racebaan.” Dat laatste bedoelt Acda als grap… maar hij heeft wel gelijk. „Natuurlijk heb ik gelijk.”

Toekomst Daniël Boissevain

Als Boissevain wordt gevraagd waarin we hem later dit jaar naast All Stars & Zonen nog meer zien, valt er even een stilte. „Volgens mij is dit het wel…”

„Oh wacht!”, schiet hem opeens te binnen. „Ik heb een boek geschreven. Het gaat over mijn jeugd, over het kind van Ruigoord. Het Magische Kind gaat het heten en het komt eind oktober uit.” Dat klinkt toch heel anders dan Johnny Meeuwissen.

De eerste twee afleveringen van All Stars & Zonen zijn vanavond (31 augustus) vanaf 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Op 14 september gaat de serie verder. Op NPO Plus kun je de hele nieuwe reeks al bekijken.

