Lisette verloor 15-jarige dochter bij ongeluk met dronken speedbootbestuurder: ‘Blijft niet te verteren’

Vier jaar geleden speelde er zich een ongekende tragedie af voor de kust van Zoutelande. Een speedbootbestuurder die te hard voer en te veel had gedronken veroorzaakte een ongeluk, waarbij de 15-jarige dochter van Lisette om het leven kwam.

Lisette vertelt over in Het misdaadbureau, een podcast van WNL. Eerder doken ze in criminele bendes uit het buitenland die steeds vaker betrokken zijn bij vermogensdelicten en diefstallen in Nederland.

Lisette vertelt over ongeluk met dronken speedbootbestuurder

Myrthe was de enige dochter van Lisette. Samen met haar stiefbroer Jarno zit ze de bewuste dag op een rubberen bootje bij Zoutelande in Zeeland. De bestuurder van de speedboot zet een aantal mensen af bij de kust, waarna het gruwelijk misgaat. „Toen hij daarna weer de zee op voer, heeft hij de voorkant van het rubberen bootje in de bocht meegenomen. Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren. Ik zag dat Jarno uit de boot sprong, maar Myrthe zag ik niet.”

De speedboot vaart terug richting de kust en Lisette is er als eerste bij. „ Ze was buiten bewustzijn. Ze hebben haar nog een halfuur gereanimeerd, maar het heeft niet mogen baten. Ze is meteen overleden op de zee. Ze heeft de voorkant van de boot waarschijnlijk tegen haar hoofd gekregen en dat heeft zodanig hersenletsel veroorzaakt dat het meteen voorbij was.”

Lisette kan het nog steeds niet geloven dat zoiets gebeurt. „Het is gewoon niet te bevatten dat zoiets kan gebeuren. Dat het meteen afgelopen is voor een 15-jarige puber. Dat kun je nooit begrijpen. Dat blijft niet te verteren.”

‘Dit had niet hoeven gebeuren’

Ze neemt het de bestuurder ernstig kwalijk. „Je hebt een grote verantwoordelijkheid als bestuurder van een speedboot. Zeker als je op een drukke zee bent op een warme dag, aan de kust waar het ontzettend druk was. Hij heeft gewoon een beetje leuke, stoere actie willen doen. Als je daarbij dan én veel te hard vaart en niet voor je kijkt, én ook nog met alcohol op. Dat kan ik niet op een bepaalde manier vergeven. Het maakt me nog steeds boos, omdat het zo zinloos was.”

Lisette denkt dat vooral alcohol de boosdoener was. Ze pleit voor meer controle. „Dit had niet hoeven gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat hij niet zo’n domme actie had gedaan als hij niet gedronken had. Er moet meer gecontroleerd en gehandhaafd worden. Het mooiste zou zijn als ze de bestuurders van motorrijtuigen meer controleren op het feit of er alcohol gebruikt wordt. Ik denk dat het daarmee begint.”