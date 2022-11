Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS vindt dat de eerste ochtendspits na de aangepaste dienstregeling soepel verloopt, reizigers niet

Vandaag is de eerste dag dat NS minder treinen laat rijden in aanloop naar de nieuwe dienstregeling. Vanwege de enorme personeelstekorten zijn er veel trajecten geschrapt. Ondanks dat verloopt de ochtendspits nog best wel redelijk, stelt het bedrijf. Maar de reizigers, die denken daar anders over.

„Ga ik van huis, niets aan de hand. Tien minuten later ben ik op het station, waar ik zie dat de trein vervalt. Wist de NS dit niet eerder? Al meerdere keren gebeurd. Nu maar hopen dat de volgende wel gaat. Waardeloos.”

NS komt 2000 medewerkers tekort

De ochtendspits verloopt vandaag „soepel” op de eerste dag dat NS minder treinen laat rijden in aanloop naar de nieuwe dienstregeling op 11 december, aldus de treinvervoerder. Door een tekort aan personeel rijden vooral in de daluren en vrijdag de hele dag minder treinen. Maar ook tijdens de spits gaan de treinen minder vaak. Volgens een woordvoerder van de NS zijn er vanochtend niet meer vertragingen dan anders. Dat komt doordat de aangepaste dienstregeling vooral buiten de spits geldt.

Door minder treinen te laten rijden, zullen die minder vaak op het laatste moment uitvallen, hoopt de NS. Dit is overigens niet de eerste wijziging in de dienstregeling van dit jaar: in september voerde NS al een beperking in voor de dienstregeling op 22 intercity- en twintig sprintertrajecten. Om de treinen weer als vanouds te laten rijden zijn er meer medewerkers nodig. Het vervoersbedrijf komt naar eigen zeggen op dit moment meer dan tweeduizend medewerkers te kort.

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV zegt dat het maandagochtend wel drukker was dan anders in de treinen. De organisatie is het niet eens met de aangepaste dienstregeling en vindt dat de NS weinig flexibel is. Volgens de organisatie zitten treinen „overvol met mensen die echt de trein moeten nemen, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben”. Zo was het „echt heel druk” in de treinen rond Leiden Centraal. Reizigers komen daar in de problemen door een defecte bovenleiding. Tussen Leiden en Schiphol rijden daardoor minder treinen. ProRail bekijkt hoe dit kan worden hersteld.

Reacties op Twitter niet mals

NS is van mening dat het goed verloopt, al denken reizigers er natuurlijk altijd anders over. Op Twitter is er veel geluid te horen over treinen die nog eens extra uitvallen. Zo vindt Vincent dat hij slachtoffer is van NS ‘cancelcultuur’ en een andere gebruiker wordt er maar ‘schijtziek’ van.



#ns #dienstregeling #stationdenhelder Ga ik van huis niets aan de hand. 10 min daarna op het station:"trein vervalt". Wist de #ns dit niet eerder??? Al meerdere keren gebeurd. Nu maar hopen dat de volgende wel gaat. Waardeloos. — WillemK (@WillemK063) November 7, 2022



Hier word je toch schijtziek van! Echt geen dag zonder ellende op dit traject. #ns @NS_online en dan de prijzen ook nog verhogen??? 🤣 pic.twitter.com/0qOMRI7JJQ — dntje (@Dntje) November 7, 2022



