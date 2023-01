Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Streekvervoer gaat weer plat en niet voor maar één dagje: ‘Ontwrichtend’

Het streekvervoer gaat vanaf volgende week maandag opnieuw landelijk staken. Deze keer vijf dagen achtereen. Dat meldt CNV, nadat werkgevers niet hadden gereageerd op een ultimatum van de vakbond. Werkgevers vrezen ontwrichting van het openbaar vervoer.

De cao waarvoor gestaakt wordt heeft betrekking op 13.000 werknemers, met name buschauffeurs. Een eerdere staking van alleen FNV zorgde ervoor dat ongeveer 40 procent van het openbaar vervoer uitviel in verschillende regio’s. VWOV hoopt dat de bonden over het streekvervoer alsnog in overleg willen gaan. De staking volgt op 19 en 20 januari.

Besprekingen streekvervoer ‘van voren af aan’

Na het indienen van het ultimatum liet de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) al weten dat het cao-voorstel wat voorligt, komt te vervallen als de bonden overgaan tot een staking. Dat betekent dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. De cao-besprekingen over het streekvervoer begint dan weer van voren af aan.

„Had er nog iets nieuws in dat voorstel gestaan, dan hadden we opnieuw een verkenning kunnen doen”, stelt een woordvoerder van CNV. „Maar daar was geen sprake van”. De bonden gaan dan ook niet in op het tegenultimatum van VWOV en gaan deze week acties voorbereiden. „We achten de kans niet groot dat de werkgevers alsnog in gesprek willen. Daarom kijken we nu met de collega’s van FNV hoe we onze acties gaan inrichten.”



De landelijke en provinciale bestuurders hebben boter op hun kop en moeten ingrijpen. Personeel heeft recht op inflatiecorrectie. De reiziger mag niet de dupe worden. Streekvervoer gaat vanaf 6 februari vijf dagen staken (update) https://t.co/2k4orMf2VR #rtvnoord — Martin Mulder (@MartinMulder26) January 30, 2023

„Ons cao-voorstel is bovengemiddeld hoog”, zei VWOV-voorzitter Fred Kagie vorige week. „Dit is de grens van het haalbare. We vragen bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen. Gun onze werknemers deze stappen en ga voor rust in onze branche en zekerheid voor de reizigers”, aldus Kagie.

Dit is de grens van het haalbare. We vragen bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen.

Wil het personeel wel staken?

Daar blijft de werkgeversvereniging qua mening over het streekvervoer bij. „We gaan niet op basis van een ultimatum van de vakbond of op basis van stakingen opnieuw aan tafel”, laat een woordvoerster van VWOV weten. De werkgevers stellen bovendien vraagtekens bij de actiebereidheid van het personeel. „We horen veel geluiden in onze bedrijven van medewerkers die het voorstel van de werkgevers wel steunen. De stakingsbereidheid is in onze sector lang niet zo hoog als de bonden zouden willen, of doen voorkomen”, aldus de zegsvrouw.

Maar ook als de totale impact meevalt, en het openbaar vervoer deels blijft rijden, zijn de reizigers van wie de bus niet rijdt toch de dupe. „We zijn een hele zichtbare sector. Acties werken ontwrichtend en dat weten de vakbonden ook. Stakingen duperen reizigers op de dag zelf en ze hebben ook effect op het behoud van reizigers voor de lange termijn”, stelt VWOV. „De bonden hebben nog altijd de gelegenheid om tot morgen 17.00 uur te reageren en in te gaan op ons voorstel. We hopen dat het alsnog kan gaan om de inhoud.”