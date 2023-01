Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Energie besparen kan: winterweer blijft uit in februari

Het wil maar niet winteren in ons land. Volgens Weeronline wordt de kans steeds kleiner dat het echt koud wordt en dat is goed nieuws voor mensen die energie willen besparen. Deze week komt de temperatuur dagelijks uit op 8 of 9 graden: dat is geen winterweer te noemen. Het is enkele graden zachter dan de 6 graden die gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

Door het zachte weer in januari hebben we minder hoeven stoken. Hierdoor zijn de gasopslagen goed gevuld en is de gasprijs flink gedaald. Afgelopen vrijdag stond de gasprijs op 53 euro per megawattuur, twee weken geleden was dat nog 65 euro en een maand geleden 82 euro.

Januari zacht, februari idemdito

Was januari een zachte maand; ook de verwachting voor februari ziet er niet bepaald winters uit. Vooral in het tweede deel van de maand wordt zachtere lucht verwacht waarin de temperatuur kan stijgen naar dubbele cijfers. Vooral de eerste dagen wordt veel windenergie opgewekt, maar ook de zon zal vaak voor energie zorgen.

Komende week blijft de temperatuur zowel in de nacht als overdag ruim boven nul en hoeft de kachel niet heel hoog. Doordat de zon ook regelmatig schijnt deze week, loont het de moeite om het zonlicht het huis binnen te laten komen door bijvoorbeeld de gordijnen en lamellen open te zetten. De zon warmt het huis gratis op en dat scheelt weer in de stookkosten overdag.

Rustig en droog weer

Later in de week en ook volgende week wordt het weerbeeld een stuk rustiger. De wind neemt af, maar de windstille momenten zijn nog spaarzaam. Overdag krijgen we te maken met temperaturen van 5 tot 10 graden. Daarmee blijft het vrij zacht. De zon kan ook dan geregeld schijnen, maar soms komen hardnekkige wolkenvelden voor. In dat geval is het wat kouder en moet de verwarming wat vaker aan. Maar van winterweer is geen sprake. Door de afname van de wind zal ook de hoeveelheid opgewekte windenergie afnemen.

In de tweede helft van februari is het waarschijnlijk rustig en overwegend droog. Dit komt doordat neerslaggebieden een wat noordelijker koers volgen en ons land in een rustige atmosfeer terecht komt. Het is dan droger dan gemiddeld. Overdag loopt de temperatuur op naar waarden boven het langjarig gemiddelde van 8 graden en bij voldoende zonneschijn kan het kwik richting de dubbele cijfers gaan. Een vleugje vroege lente wordt overigens nog niet verwacht, maar bij dubbele cijfers is de kachel wel steeds minder vaak nodig.

Meer lichturen in februari, winterweer verdwijnt

Ook winnen we in de loop van februari meer lichturen. De dagen worden maar liefst één uur en drie kwartier langer en als de zon schijnt levert dat ook weer wat warmte op in huis. Door de hogere zonnestand worden de schaduwen korter en weet de zon ook weer in meer huizen naar binnen te schijnen.