Plan zorgvuldig je reis aankomende dagen: opnieuw landelijke staking streekvervoer

Het was een tijdje rustig met de stakingen in het openbaar vervoer, maar aan die periode komt nu weer een einde. Duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer leggen morgen en overmorgen het werk neer. Dat meldt vakbond FNV na een cao-overleg waarin de bonden en werkgevers niet tot een akkoord konden komen. Wie morgen of overmorgen van plan is de bus in te stappen, kan dus beter de plannen wijzigen.

De staking houdt in dat er donderdag en vrijdag vrijwel geen bussen of regionale treinen zullen rijden van andere maatschappijen dan de NS.

Niet in elke grote stad staking

Alleen in NS-treinen en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt niet gestaakt, want in die plaatsen heeft personeel eigen cao’s.

Onder de cao streekvervoer vallen 13.000 medewerkers en duizenden daarvan zijn lid van de bond.

Het CNV doet waarschijnlijk niet direct mee aan de staking, hoewel deze vakbond met 2200 leden bij de ov-bedrijven „inhoudelijk op één lijn” zit met de FNV. Dat komt omdat CNV eerst aan leden moet vragen of ze actie willen voeren, en die peiling kost enige tijd. „FNV had nog een lopend conflict, maar wij nog niet. Daarom moeten we eerst een ledenraadpleging houden”, zegt een woordvoerder. Hij houdt er wel rekening mee dat de achterban zich later ook bij de acties aansluit.

Overleg afgebroken

In september en oktober legden stakers het streekvervoer verspreid over het hele land ook al plat. Eigenlijk zou er in het najaar nog een vierdaagse landelijke stakingsreeks komen, maar die werd afgeblazen toen het cao-overleg met de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) werd hervat. De partijen zaten afgelopen nacht tot in de late uurtjes om de tafel, maar konden niet tot een akkoord komen.

VWOV verklaarde na de onderhandelingen dat de vakbonden ondanks een „bovengemiddeld hoog loonbod” van 8 procent het overleg hebben afgebroken. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag betwist dat. Hij zegt dat de partijen simpelweg in een impasse terechtkwamen over onder meer die loonsverhoging, de duur van een nieuwe cao en maatregelen om de werkdruk in het streekvervoer te verlagen.