Elke tien minuten een trein tussen Schiphol en Rotterdam

Vanaf 2022 moet er tussen Schiphol en Rotterdam en tussen Schiphol en Nijmegen elke tien minuten een trein rijden.

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) vandaag aan de Tweede Kamer. Het spoor wordt hiervoor gereedgemaakt en over de tienminutentreinen zijn afspraken gemaakt met de NS en ProRail.

Tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt al zo’n tienminutentrein. De verbinding tussen Nijmegen en Schiphol, via Arnhem en Utrecht was al aangekondigd.



Tussen Rotterdam, Den Haag, Leiden en Schiphol hoef je binnenkort niet meer lang op een Intercity te wachten. En ook Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol zal je minder wachttijd gaan kosten. We willen daar een tweede en derde 'tienminutentrein' gaan rijden. https://t.co/GDSmUPhM5v — NS online (@NS_online) September 1, 2020

Altijd een trein voor groeiende bevolking

Het is volgens Van Veldhoven belangrijk om ervoor te zorgen dat de groeiende bevolking goed met het openbaar vervoer kan blijven rijden. Welke invloed de corona-maatregelen hierop hebben, doordat veel mensen zijn gaan thuis werken „zullen we komend jaar gaan zien”. Intussen blijft het „doorbouwen aan betere bereikbaarheid”, schrijft de bewindsvrouw.



Tussen Dordrecht en Rotterdam hoef je binnenkort niet meer lang op de trein te wachten. Daar start in 2021 de ‘tienminutensprinter’, de eerste die de hele dag gaat rijden. Zeker ook fijn voor reizigers in @BARENDRECHTzh en @gemzwijndrecht 🚆10min🚆10min🚆 https://t.co/juu82v2kWV pic.twitter.com/1pOEu2ShE4 — NS online (@NS_online) September 1, 2020

Te druk tussen Den Haag en Brussel

Om elke tien minuten een trein tussen Schiphol en Rotterdam, via Leiden en Den Haag, te laten rijden, wordt het te druk op het spoor voor de trein tussen Den Haag en Brussel. Momenteel rijdt die vier keer per uur. Vanaf 2022 moeten reizigers die vanuit Den Haag naar de Belgische hoofdstad willen reizen overstappen op Rotterdam. Dit kan zestien keer per dag en de intercity naar Brussel staat in Rotterdam op hetzelfde perron, aldus Van Veldhoven. De reistijd tussen de Hofstad en Brussel wordt zelfs iets korter.

Trein maakt werk en onderwijs bereikbaar

„We zorgen voor meer treinen op drukke stukken spoor, waar normaal gesproken elke dag honderdduizenden reizigers rijden”, schrijft Van Veldhoven.

En ook: „Het OV maakt werk, onderwijs en sociale contacten bereikbaar voor grote stromen reizigers. De bereikbaarheid wordt verder versterkt indien vaak en snel gereisd kan worden in een brede ring, met enkele sterke assen naar de verschillende landsdelen en de landen om ons heen.”

