Nog even een sigaretje op het station? Dat is binnenkort verboden

Nog even snel een paar trekken van een sigaret voor de trein wegrijdt is er vanaf 1 oktober niet meer bij. Dan zijn alle stations in Nederland rookvrij.

In januari kondigden ProRail en NS het voornemen aan om eind van het jaar alle rookfaciliteiten verleden tijd te maken. Op 1 september zijn de bedrijven daarmee gestart. In september worden alle 390 rookpalen en 120 -roosters op de perrons van ongeveer 100 van de 400 Nederlanders treinstations verwijderd. De rookzoneborden moeten plaatsmaken en op de borden met huisregels komt te staan dat de stations rookvrij zijn.

Maatschappelijke keuze

De NS kondigde eerder al aan te stoppen met de verkoop van tabakswaren in de eigen winkels op stations, een stap waarmee het bedrijf naar eigen zeggen miljoenen misloopt. „Vaak kopen mensen bij de Kiosk wat te drinken of te eten én een pakje sigaretten. We lopen er dus best veel geld door mis, maar dat nemen we voor lief. Het is echt een maatschappelijke keuze en een rookvrij station past in de trend van de afgelopen jaren om roken minder aantrekkelijk te maken”, zei NS-woordvoerder Erik Kroeze eerder tegen Metro.

De NS zei toen erop te vertrouwen dat de overgang naar een rookvrij station goed zou verlopen. „We krijgen veel positieve reacties op dit besluit, ook van rokers. Het is immers makkelijker om te stoppen met roken als het minder zichtbaar is. Daarnaast kunnen we ons nu niet meer voorstellen dat er vroeger in de treinen werd gerookt, ook die overgang verliep prima.”

Rookvrij

Met het rookvrij maken van alle treinstations willen ProRail en NS bijdragen aan het streven van de overheid om in 2040 en rookvrije generatie te hebben. Voor de stationshallen, trappen, liften en tunnels geldt al sinds 2004 een rookverbod, met uitzondering van de rookzones op het perron. Die komen er vanaf 1 oktober bij.

Niet iedereen is even blij met het voornemen om alle stations rookvrij te maken. Sommigen zien het als betutteling.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik rook niet meer, maar dit is echt een betutteling ten top. Alle stations rookvrij, rookvrije generatie, mag ik even kosten 🤢 — Lukas #laatonsweereensjuichen (@HugodeGekste) August 25, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En vanaf 1 oktober zijn alle stations, helaas, rookvrij 😠😠☹️ — Joop©  (@Joop_Langras) July 16, 2020

Toch vragen anderen weer waarom de stations eigenlijk nog niet rookvrij zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@NS_online, wanneer worden jullie stations eens rookvrij? Ga ik vandaag met de trein om het milieu, adem ik meer rook in van zo’n k sigaret dan het ritje met de auto me oplevert — Dick (@dicktimmerman) February 13, 2020

En ten slotte heeft Kim het bij het juiste eind.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

als roker klinkt dit raar maar als ze stations toch rookvrij willen hebben kunnen ze dat beter nu doen want nu draagt iedereen toch een mondkapje — Kim | STREAM HOLY ROLLER ❤ (@m0vingm0untains) June 4, 2020

Lees ook: Steeds meer vertraging door ‘spoorlopers’, ProRail start campagne