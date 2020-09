Primeur: voor het eerste stijve piemels op Britse tv te zien

Staat Groot-Brittannië meestal bekend om een ietwat preutse identiteit, toonde de Britse televisie zich gisterenavond verbazingwekkend vooruitstrevend. Voor het eerst werden er beelden van stijve piemels uitgezonden.

Het gaat om de documentaire Me and My Penis, die het verhaal vertelt van verschillende mannen. In de docu praten de heren over hun relatie met onderwerpen als masturbatie, sex en lichaamsbeeld. Een bijzonder kijkje in de mannenwereld, waar bijna niet gesproken wordt over dit soort zaken.

Flopperende piemels

Volgens Metro UK is de documentaire een surrealistische ervaring voor de kijkers thuis. Er wordt namelijk daadwerkelijk gepraat over de druk en angst rondom de mannelijkheid. Dat zou je niet verwachten als je de tv aanzet en een paar flopperende piemels ziet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

So I just swapped the tv over from air https://t.co/VzisnGrDHu see a screen full of willies. Yes, I burst out laughing 😂😂 #MeandMyPenis — sarah (@swilliams73) August 31, 2020

Verbazing

Op social media uiten veel kijkers hun verbazing over de documentaire. Sommigen zijn positief verbaasd. Anderen vragen zich af of de zender in kwestie z’n best doet om kijkers te verliezen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In a fresh attempt to lose viewers C4 showed a doco last night called Me and My Penis . I would have thought the biggest dick was Ian Katz who sanctioned the show. Under him C4 has got even worse. He has form for failure. Worked on Newsnight and the Guardian. A proper knob. — Kelvin MacKenzie (@kelvmackenzie) September 1, 2020

Anderen zien geen kunst, maar wapperende geslachtsdelen. En daar zijn ze niet blij mee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#meandmypenis this show is not art. @Ofcom need to do something about this. It’s 10pm on bank holiday, imagine if kids stumble upon this. Unacceptable again from C4 — Jasmine (@jasminepal21) August 31, 2020

Grappen over penissen

Veelal is de documentaire mikpunt van grappen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

There's a programme due to air on CH4 tonight that has already received complaints due to it's graphic masturbation content called 'Me and my penis.' I hope it don't get pulled. — 𝐏𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 (@pearlylondon) August 31, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

All these geezers have to be at work tomorrow. "Morning everyone, did you see my manky cock on Channel 4 last night?" It's a weird world. #meandmypenis — Moonraker (@CombeGibbet) August 31, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Erect willy to appear on TV for the first time tonight on Channel 4 documentary Me & My Penis

What’s next, my most loved bowel movement? Lol! https://t.co/idcvAU4nyw — Boy George (the truth is in your breath) (@BoyGeorge) August 31, 2020

En in sommige gevallen gaat het alleen even om lengte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

His cock is huuuuge 😳😳😳😳😳 #MeAndMyPenis — RyRoany Macaroni (@RyanMon24955438) August 31, 2020

Kwetsbare mannen

Documentairemaker Ajamu zet met Me and My Penis een serie van portretten neer, waarin gekeken wordt naar de kracht van de penis en wat het derde been te maken heeft met mannelijkheid en macht. „Veel landen vieren zelfs de piemel, vieren de levendigheid, energie en vruchtbaarheid. In Groot-Brittannië wordt een penis nog steeds als iets pornografisch gezien. Ik wil dat de film de penis normaliseert; en dan voornamelijk de erectie normaliseert. Door het taboe te laten, geven we het te veel macht en staan we mannen niet toe om kwetsbaar te zijn.”

Dat realiseert ook een deel van de kijkers van de documentaire gisteren. Waar Boy George gisterenochtend nog moest lachen om het idee van een documentaire over piemels, neemt hij ’s avonds z’n woorden terug.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I take it back #meandmypenis is actually very interesting. — Boy George (the truth is in your breath) (@BoyGeorge) August 31, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Why are people saying this programme is unacceptable? It’s all about sexuality and male feelings? It’s fucking normal 🤷🏻‍♀️ #MeAndMyPenis — 🐝Danielle🐝 (@Larkin1033) August 31, 2020

Traantje laten

De documentaire wordt juist geprezen om het doorbreken van een taboe en het aandacht geven aan een onderwerp dat niet vaak besproken wordt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Watching #meandmypenis on channel 4. First thought was to be taken aback, but I don't think I've ever seen men talking about disliking their bodies in the same way you see women. Good to raise awareness of issues some men are facing. Good on you guys. — Bethany Jade (@Bethanyjade_1) August 31, 2020

En tja, als je de tv aanzet en een stel wapperende piemels ziet, verwacht je niet aan het einde van de avond met tranen in je ogen te zitten. Dat snappen we, Kittie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.