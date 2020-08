NS heeft opnieuw financiële steun nodig, leed 185 miljoen euro verlies

De NS heeft in de eerste helft van het jaar een nettoverlies geleden van 185 miljoen euro. Er reisden flink minder mensen met het ov, en dat heeft de NS gevoeld. De verwachting is dat de reizigersaantallen ook volgend jaar nog zullen tegenvallen. President-directeur Roger van Boxtel zegt dat de Nederlandse ov-sector zich moet aanpassen, maar het niet gaat redden zonder verdere steun.

De financiële verwachtingen voor het bedrijf zijn vanwege de coronacrisis volgens Van Boxtel somber, maar realistisch. Het bedrijf wil in 2024 financieel weer gezond zijn, terwijl het treinkaartje betaalbaar blijft. Er wordt onder meer gekeken naar een besparingspakket van 1,4 miljard euro voor de periode tot aan 2025. Maar daarnaast is dus ook steun van de overheid nodig, benadrukt het bedrijf.

Meer dan 1 miljard euro verlies zonder steun

Overigens komt het operationeel verlies van de NS, als de financiële steunmaatregelingen niet worden meegenomen, uit op meer dan 1 miljard euro. Dat was vorig jaar nog bijna 100 miljoen euro positief. De omzet van de NS daalde in de periode zonder de steunmaatregelen met 900 euro. Inclusief die vergoedingen, ook in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, en de vervolgfase van een concessie in het buitenland, dikten de opbrengsten wel aan, tot ruim 3,3 miljard euro.

Na de maatregelen tegen het coronavirus halverwege maart, daalde het aantal reizigers drastisch. Na de versoepelingen en de terugkeer naar de reguliere dienstregeling zijn er wel weer iets meer reizigers: er kwam 40 procent bij.

Die toename kwam vooral omdat mensen weer voor recreatie en sociale doeleinde de trein pakken. Forensen werken voor een groot deel nog thuis. Daarom gaat de NS er ook niet van uit dat het aantal reizigers snel herstelt.

Nieuwe abonnementen voor forensen

Na de zomer komt de NS met nieuwe abonnementen die aantrekkelijk zijn voor forensen die door corona voorlopig vaker thuiswerken. Voor een toename van het aantal reizigers, is gespreid reizen volgens Van Boxtel essentieel. Naast afspraken met het onderwijs, is de onderneming hierover met grote zakelijke klanten in gesprek.

De afgelopen tijd heeft het bedrijf ook gesproken met de vakbonden en ondernemingsraad over een voorstel voor werkzekerheid. Daarin wordt onder meer een werkgarantie afgegeven, waarbij personeel met een vast contract in dienst blijft. Ook is er een salarisgarantie en blijft personeel dat nog niet aan het plafond van zijn schaal zit doorgroeimogelijkheden behouden. De huidige cao en sociaal plan worden voor twee jaar verlengd. De vakbonden en ondernemingsraad leggen het voorstel voor aan hun achterban.

