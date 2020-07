Door ander reisgedrag komt NS met nieuwe abonnementen

NS onderzoekt de komende maanden aanpassingen van de abonnementen, zodat deze beter aansluiten op het reisgedrag dat door het coronavirus flink is veranderd.

Als voorbeeld noemt een woordvoerder van het vervoersbedrijf trajectabonnementen, gunstig voor mensen die minimaal viermaal per week op hetzelfde traject reizen. Nu forensen naar verwachting vaker thuis zullen werken en minder vaak op hun vaste werkplek moeten zijn, passen wellicht andere abonnementsvormen beter bij dat gewijzigde reisgedrag.

NS: Veel mensen zullen thuis blijven werken

Eerder kwam uit grootschalig onderzoek van NS en de TU Delft naar voren dat twee op de drie forensen verwachten ook na de pandemie meer thuis te zullen werken. Een kwart van de reizigers tussen huis en werkplek denkt na corona vaker buiten de spits te zullen reizen.

De NS telt zo’n 2,6 miljoen abonnementhouders, van wie een groot deel een kortingsabonnement heeft, zoals Dal Voordeel voor kortingen op reizen buiten de spitsuren. Die hebben de meeste NS-klanten gewoon laten doorlopen, slechts 5 procent heeft sinds de corona-uitbraak een pauze ingelast.

Veel duurdere abonnementen stopgezet

Bij de duurdere abonnementen, zoals voor vaste trajecten, hebben zes op de tien gebruikers een pauze ingelast. Volgens de NS hebben circa 375.000 treinreizigers gebruikgemaakt van de coronaregeling om tussen maart en juli hun treinabonnement aan te passen of tijdelijk stop te zetten. Indien gewenst kregen zij hun vooruitbetaalde abonnementsgeld teruggestort. Van de mogelijkheid om een internationaal treinticket te annuleren of om te boeken, maakten 270.000 reizigers gebruik.

Weinig nieuwe abonnementen verkocht

Nieuwe abonnementen zijn in die periode nauwelijks verkocht, maar sinds juni groeit het aantal abonnementhouders weer.

Daarnaast heeft het spoorbedrijf de zogenoemde Keuzedagen voor bijna een half miljoen 60-plussers verlengd tot einde van dit jaar. Normaal zijn deze extra voordelige reisdagen naar keuze slechts twee maanden geldig. Ook andere actiekaartjes zijn langer te gebruiken.

Op 1 juli ging de normale dienstregeling van de NS weer in. Een mondkapje werd vanaf die datum in het openbaar vervoer verplicht gesteld. Hier lees je de huidige regels in de trein.

