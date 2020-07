Door achterin instappen veel meer zwartrijders in de bus

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, zijn 7000 bekeuringen uitgeschreven wegens zwartrijden in de bus.

Dat zijn er „substantieel” meer dan in de voorgaande periode, zegt Pedro Peters van OV-NL, de koepel van ov-bedrijven. Dat komt doordat passagiers nu achterin instappen en niet meer langs de chauffeur komen, een maatregel die is genomen om de bestuurder te beschermen tegen mogelijke coronabesmetting.

Steekproef: 20 procent zwartrijders

Uit een steekproef blijkt dat 20 procent van de instappers nu niet incheckt, waar dat voorheen maar 5 procent was. „De sociale controle is weggevallen. En de zwartrijders zijn niet alleen degenen van wie je het misschien verwacht, maar ook de keurige mensen in mantelpak en kostuum”, aldus Peters.

Volgens hem wordt er samen met TNO gewerkt aan een spatscherm dat de buschauffeur beschermt zonder dat de veiligheid eronder lijdt. Het mag bijvoorbeeld niet spiegelen of versplinteren. Na goedkeuring door de RDW kunnen de schermen in de 5000 à 6000 bussen worden aangebracht. Peters hoopt dat dat in september of oktober het geval zal zijn.

Handhaving boa’s

OV-NL publiceerde vanmorgen ook een ‘handreiking handhoving’ voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). „Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Dat geldt ook voor het systeem van openbaar vervoer”, meldt de koepel. „Uitgangspunten zijn dat het OV rijdt en blijft rijden, de veiligheid en gezondheid van medewerkers en reizigers en uitbaters voorop staat en dat heldere en hanteerbare afspraken worden gemaakt rondom de noodverordening COVID 19.”

In de handreiking staat onder meer vermeld dat boa’s mensen aanspreken als zij geen 1,5 meter afstand houden en daarbij de-escalerend te werk gaan, maar ook dat zij een proces-verhaal mogen opmaken. Over mondkapjes staat vermeld: „Boa’s gaan niet actief overtredingen ten aanzien van het gebruik van mondkapjes opsporen en beboeten, maar houden toezicht.” Dreigt een situatie uit de hand te lopen, dan geldt het volgende: „Worden personen agressief of dreigt de situatie te escaleren kan een beroep op politieassistentie worden gedaan.”

Boa’s waren agressiviteit rond hun werk maanden geleden al zat. In mei en juni voerden zij daarom actie.

Lees ook: Meer reizigers in openbaar vervoer na versoepeling coronamaatregelen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.