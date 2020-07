Discussie over mondkapjesplicht in Nederland lijkt te verschuiven

Bij een speciaal meldpunt van reizigersvereniging Rover hebben tot nu toe vijfhonderd mensen een klacht ingediend over de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. En ook in de Tweede Kamer lijkt de discussie over het dragen van mondkapjes zich te verschuiven. Verschillende partijen willen de effecten van mondkapjes nogmaals laten onderzoeken.

Steeds meer reizigers vragen dan ook of de mondkapjesplicht beter kan worden gehandhaafd, bijvoorbeeld omdat ze zich zorgen maken over hun eigen gezondheid of die van zwakkere familieleden. Ruim een kwart klaagt erover dat medereizigers geen mondkapje dragen of niet op de juiste manier. De reizigersvereniging begon het ‘meldpunt corona en openbaar vervoer’ op 2 juni. Dat was de dag dat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling ging rijden na de lockdown.

Klachten over mondkapjes maken bijna driekwart van het totaal uit, gevolgd door klachten over het verplicht registeren van de fiets en de onmogelijkheid om ov-abonnementen te pauzeren. Ook klagen veel mensen (ruim vier op de tien) over dat ze de mondkapjes juist niet willen dragen. Ze zouden bijvoorbeeld benauwdheid veroorzaken.

De brancheorganisatie Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) benadrukt het belang van de mondkapjes in het ov. „Het is verplicht, daar is geen discussie over”, aldus een woordvoerder. „Wij luisteren niet naar de klachten van mensen die geen mondkapje op willen. We zijn blij dat er nog geen besmettingsclusters zijn geweest in het ov en dat willen we graag zo houden”, stelt de woordvoerder.

Geen strengere handhaving

De woordvoerder van OV-NL zegt dat er niet strenger zal worden gehandhaafd. „Onze boa’s zijn vooral bezig met mensen aanspreken op hun gedrag. Pas als ze weigeren mee te werken of geen mondkapje bij zich hebben, krijgen ze een boete.” Afgelopen maand zijn er 450 van die boetes uitgeschreven.

Donderdag bleek uit een onderzoek van het UMC Utrecht dat afstand houden, handen wassen én mondkapjes dragen het coronavirus in Nederland kan bedwingen. Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb pleitten donderdag dan ook voor de invoering van een mondkapjesplicht in openbare ruimtes.

Nogmaals onderzoek naar de effecten van mondkapjes

En ook in de Tweede Kamer lijkt de discussie over het dragen van mondkapjes zich te verschuiven. Meerdere partijen willen de effecten van het dragen van mondkapjes nogmaals laten onderzoeken. Zo wil de PvdA een nieuw advies over het gebruik van mondkapjes in verpleeghuizen, en ook dat het kabinet kijkt naar een mogelijke draagplicht. Ze verwijzen daarbij naar de studie van het UMC Utrecht.

Het kabinet moet volgens de SP het Outbreak Management Team (OMT) om een nieuw advies vragen over het gebruik van het mondkapje in de openbare ruimte. Het OMT is een team wetenschappers en experts dat het kabinet helpt bij de aanpak van het cornavirus. GroenLinks vroeg het kabinet recent al om soortgelijke actie: Kamerleden Corinne Ellemeet en Wim-Jan Renkema vroegen het kabinet te kijken naar een mondkapjesplicht in de horeca. En ook de SGP wil een nieuw oordeel van deskundigen afwachten. Als het OMT voorstander blijkt van meer mondkapjes, dan gaat de partij daarin mee.

Coalitiepartij CDA is nog niet zo ver als de oppositiepartijen. „Verplichting van mondkapjes is nu niet aan de orde, wel het naleven van de 1,5 meter”, aldus Joba van den Berg. Het blijft volgens haar belangrijk om de bestaande maatregelen te handhaven en na te leven.

België breidt mondkapjesplicht uit

In België wordt de mondkapjesplicht vanaf zaterdag al uitgebreid. Mensen moeten vanaf dan vaker een mondpakje dragen in openbare ruimtes, zoals drukke winkelstraten, op markten en in de horeca. De geplande versoepelingen die op 1 augustus zouden ingaan, gaan niet door. Zo gaat er een streep door de beoogde verdubbeling van het aantal toegestane bezoekers aan evenementen zowel binnen als buiten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.