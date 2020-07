Hiken in Holland #2: De mooiste wandelroutes op de Hoge Veluwe

De wereld zit vol met mooie hiking trails en wandelroutes. Wat nog wel eens vergeten wordt, is dat je in Nederland ook oneindig lang kunt wandelen door de mooiste natuur. In deze serie hiken we langs alle Nationale Parken van Nederland. In aflevering twee: Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Nationaal Park de Hoge Veluwe in Gelderland is in 1935 gesticht en omvat moeder aller natuurgebieden van Nederland. Bos, heide, historische zandvlaktes, wilde dieren, unieke flora. Het behoeft allemaal geen introductie.

Wandelen in Nationaal Park de Hoge Veluwe

Wandelen in dit omvangrijke natuurgebied is het summum. Je kunt natuurlijk zelf een route uitstippelen, maar er zijn ook experts die dat voor jou gedaan hebben. We hebben onze favoriete wandelroutes voor je op een rij gezet. Er zijn een paar simpele regels als je gaat wandelen door het bekendste natuurgebied van Nederland: niet buiten de gebaande paden en honden aan de lijn, waar dan ook. Voor sommige specifieke gebieden moet je entree betalen. Dat geld wordt besteed aan de bescherming van de natuur.

1. Toevallige Ontmoetingen (23 kilometer)

Een van de meest uitgebreide wandelroutes in Nationaal Park Hoge Veluwe heet Toevallige Ontmoetingen. Het is een route van 23 kilometer, waarbij je constant weer door andere landschappen loopt.

Na ongeveer 4 uren wandelen heb je alles gezien wat de Veluwe te bieden heeft: zandvlaktes, bos, meertjes en met een beetje geluk wilde dieren. Je start in Otterlo en de exacte route van punt tot punt vind je hier.

2. Tweedaagse Veluwe Trail

Als je met een groep vrienden of collega’s Nationaal Park de Hoge Veluwe wil ontdekken, dan ben je bij TeamTripper aan het goede adres. Eigenaar Jonathan organiseert verschillende wandelingen. De beschikbare wandelroutes variëren van zeer uitdagend (volledig op kompas of GPS) tot makkelijk. Ga uit van minimaal drie uren wandelen, over onder meer de grootste zandvlakte van West-Europa; Het Kootwijkerzand.

De route begint in Kootwijk en eindigt bij een safarikamp in Afrikaanse stijl, waar je overnacht in een daktent of een uit Afrika geïmporteerde safaritent. In de vroege ochtend maak je met een gids een hike tijdens de golden hour om wild te spotten. Dit alles is corona-proof georganiseerd. Lees hier meer.

3. Rondwandeling Plijmen (8 kilometer)

Voor de natuurliefhebbers die liever wat minder lang wandelen, zijn er behoorlijk wat wandelroutes te vinden in Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Rondwandeling Plijmen is 8 kilometer wandelen door verschillende typen natuur.

Een hoogtepunt is het Jeneverbessenbos, onderdeel van het Otterlose Bos. Maar ook de heide en zandvlaktes zijn prachtig, in welk seizoen je er ook bent. De route begint op de Wildbaanweg en je volgt de donkergroene palen of pijlen.

4. Meer korte wandelroutes

Mocht je 8 kilometer lang wandelen vinden, dan zijn er genoeg nog kortere wandelroutes. Zo heb je de Belevingsroute van iets meer dan 1 kilometer, waarbij ook geuren een belangrijke rol spelen. Tijdens het Landschappenpad van 4,1 kilometer leer je veel over de geschiedenis van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Verder heb je nog dertien verschillende Paaltjesroutes, waarbij je de wandelkaarten kunt kopen bij het bezoekerscentrum en een interessante themaroute.

Wandelen op Nationaal Park Schiermonnikoog

