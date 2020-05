Boa’s zijn het zat, vakbonden plannen landelijke actie

De Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn het helemaal zat. Hun vakbonden overwegen landelijk actie te gaan voeren.

De boa’s vinden dat zij hun werk niet meer veilig kunnen doen. Zij worden momenteel veel ingezet om coronamaatregelen te handhaven en dat gaat gepaard met toenemende agressie. Op Hemelvaartsdag ging het bijvoorbeeld helemaal mis in IJmuiden. Boa’s werden mishandeld door een groep jongeren en een van hen belandde daardoor in het ziekenhuis.

Noodklok twee maanden geleden al geluid

De vakbonden pleiten voor een wapenstok en pepperspray zodat boa’s zich beter kunnen verdedigen. Zij wachten een reactie van Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus af, voordat ze de actie officieel aankondigen. Op 23 maart luidden boa’s al de noodklok. Boa’s en politieagenten voorzien, zo meldden zij woensdag, problemen bij het handhaven van de coronamaatregelen vanaf 1 juni, wanneer nieuwe versoepelingen ingaan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet vrijdag in een eerste reactie weten dat het uitgangspunt is en blijft dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt. Daarnaast gaan gemeentebesturen als werkgever van de boa’s over hun omstandigheden en beschermingsmiddelen.

Alleen toezicht, niet meer handhaven

„We zijn nog aan het kijken wat we waar precies kunnen gaan organiseren. De actie houdt onder andere in dat boa’s alleen toezicht houden en niet meer handhaven”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP. „Dat actie nodig is, is duidelijk. Niet alleen in steden zijn er incidenten, maar ook in het bos, op het strand, of in het ov: je ziet het overal. Onze achterban vindt dat we moeten laten zien waar we voor staan.” Ook de Nederlandse BOA Bond is in gesprek met de achterban over een landelijke actie.

Geen bonnen uitschrijven

Op dezelfde dag dat boa’s in IJmuiden werden mishandeld, begonnen hun collega’s in Rotterdam met een actie door drie dagen geen boetes uit te schrijven. In Rotterdam raakten vorige maand vijf boa’s gewond toen ze door een groep werden belaagd. Ook in Amsterdam is ook al een paar keer actiegevoerd.

Half april hield BOA ACP een enquête onder haar medewerkers. 90 procent van hen gaf aan te willen beschikken over geweldsmiddelen. 51 procent van de ondervraagden gaf aan sinds de uitbraak van de coronacrisis een geweldsincident meegemaakt te hebben. 73 procent van de boa’s vond dat er een te rooskleurig beeld bestaat over hoe Nederland zich aan de regels houdt. Inmiddels geven Nederlanders, zo schreef Metro eerder op de vrijdag, toe dat zij zich maar moeilijk aan de anderhalvemetermaatregel kunnen houden.

Gezag moet uitstralen

Op de website van de vakbond gaat Joost Eerdmans op het boa-probleem in. Eerdmans was als wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte tussen 2014 en 2018 verantwoordelijk voor de boa’s van Rotterdam. Hij stelt: „Als je gezag wilt hebben, moet je het ook uitstralen en verdedigingsmiddelen helpen daarbij. Maar burgemeester Aboutaleb (van Rotterdam, red.) wil geen wapenstok en pepperspray voor boa’s. Dat is denk ik fnuikend voor hun vertrouwen en daarom voelen boa’s zich ook niet stevig in hun werk staan. In deze tijd moeten ze een ze stap naar voren zetten om de regels rondom corona te handhaven.”

