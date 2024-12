Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat doet Chinese webshop Temu met jouw data?

Het is je vast opgevallen dat advertenties van het Chinese Temu bijna overal bovenaan opduiken. De webshop verkoopt zo’n beetje alles wat je kunt bedenken, maar de laatste tijd klinken er ook zorgelijke geluiden over datahandel en privacy. Hoe betrouwbaar is de Chinese webshop?

Temu heeft een formule die lijkt op die van andere grote Chinese webshops zoals Shein en AliExpress. De webshop werkt als aanbieder voor allerlei Chinese bedrijven, net zoals Bol.com dat in Nederland doet. Maar over die Chinese webwinkels klinken ook zorgen. En daarbij spant vooral Temu de kroon.

Chinese webshop Temu

Een hoop Nederlanders brengen een digitaal bezoekje aan Temu. „En als je daar eenmaal bent, doet Temu er alles aan om je daar te houden. Kortingscodes, timer of een rad waar je aan kunt draaien om nog meer korting te krijgen.” Want de webshop verzamelt zoveel mogelijk data, klinkt in de NOS- en 3FM-podcast Lang Verhaal Kort.

Alle apps verzamelen data Apps verzamelen, delen en verwerken allerlei gegevens. Hoe ze dit doen en welke gegevens ze verzamelen, beschrijven ze in de informatie die je kunt lezen in de App- of Play-store. Zodra je de app downloadt, ga je hiermee akkoord.

Data verzamelen

Cor Molenaar is bijzonder hoogleraar Emarketing en econoom en vertelt in de podcast: „Door het feit dat ze die data hebben en AI toepassen, zijn ze in staat om jouw gedrag te voorspellen. En door de voorspelbaarheid van jouw gedrag, ondanks dat ze jou helemaal niet kennen, zijn ze in staat om duurdere, alternatieve of meer producten aan te bieden.” Waardoor je als consument meer koopt.

Gerard Spierenburg van de Consumentenbond legt in de podcast uit dat vooral jongeren beïnvloedbaar zijn. Maar dat zij vaak niet weten dat de producten van slechte of zelfs gevaarlijke kwaliteit zijn. Dat is iets waar de Europese Unie zich ook zorgen over maakt.

„Ze houden je data vast en je weet niet wat ze met je data doen. Maar dat geldt voor alle bedrijven, ook in Europa”, aldus Molenaar.

In de EO-podcast Geld of je Leven werd Temu ook besproken. Volgens Joyce Donat van de Consumentenbond is het niet best gesteld met de privacybescherming via Temu. Maar dat geldt ook voor Amerikaanse webshops. Volgens haar zijn de regels in Europa een stuk strenger en moet Temu, omdat zij hier handelen, zich wel aan die gaan regels houden. Daarom wordt er vanuit Europa nu wel aan de bel getrokken over deze Chinese webshops.

Technologie-expert Vincent Nys dook in de zogenoemde broncode van Temu. Hij benadrukt wel dat de webshop inmiddels internationale druk voelt over de privacyschending, dus het kan zijn dat de webshop inmiddels dingen heeft aangepast. Maar wat vond hij in die broncode? „Temu vraagt op een slinkse manier rechten en je weet niet goed waarvoor je toestemming geeft.”

Wat Nys vreemd vond, is dat Temu bijvoorbeeld de wifi-lijst kan bekijken van alle netwerken die jouw telefoon ziet. Maar Temu kon ook het geluid op jouw telefoon opnemen, alle foto’s op het toestel zien, contactenlijsten doorsturen, rechten had om software te installeren, apps op de telefoon bekeek en in staat was om screenshots te nemen. „Wat wel heel vergaand is voor een shoppingsapp.”

Ook Radar kaartte dit aan. Naast de bovengenoemde praktijken heeft Temu ook rechten om een telefoon ‘s nachts te ontgrendelen zonder dat je erbij bent, en kan het bedrijf berichten lezen.

De onderstaande video van 3FM werd behoorlijk vaak bekeken.

„Data is the new gold. Als het product gratis of bijna gratis, ben jij misschien wel het product”, aldus Nys. Volgens hem moet Temu op een bepaalde manier winstgevend zijn en dat zal niet komen door allerlei goedkope spulletjes te verkopen. „Het gaat om: ‘Hoe weet ik zoveel mogelijk over één persoon?’.”

Is Temu betrouwbaar?

Dus is Temu wel of niet betrouwbaar? Als het om privacy gaat, valt daar nog wel wat over te zeggen. Die rechten, waar Nys over spreekt, moet jij zelf ‘geven’ door de algemene voorwaarden te accepteren of de app te downloaden of te updaten. Wil je Temu toch per se gebruiken? Gebruik dan de browser op je telefoon of computer in plaats van de app. Hier kun je namelijk een incognitovenster openen en hoef je niet akkoord te gaan met de voorwaarden van de app.

Log bijvoorbeeld ook niet in met een van je sociale mediaprofielen. Als je dit wel doet, geef je Temu toegang tot bijvoorbeeld je Facebook- of Instagramaccount.

Of je doet wat 3FM-DJ Wijnand Speelman adviseerde: „Verwijder die app en kom er nooit meer.”

