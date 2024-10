Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het verhaal achter de ‘Shein-winkels’ die in veel winkelstraten opduiken

Ineens duiken in veel Nederlandse winkelstraten Shein-outlets op. Wat is het verhaal achter deze winkels?

Shein verschijnt, net als een aantal andere Chinese webshops, nogal eens negatief in het nieuws. Een Zwitserse organisatie betichte de webwinkel ooit van „moderne slavernij”, na gesproken te hebben met tien fabrieksmedewerkers.

De documentaire Inside the SHEIN Machine: Untold biedt andermaal een héél pijnlijk kijkje achter de schermen van de Chinese modegigant. Uit de documentaire blijkt onder meer dat werknemers dagen van 18 uur maken en geen weekend hebben. Voor die krankzinnig lange uren ontvangen ze een hongerloontje.

Wat zit er achter de Shein-outlets?

Shein is een webwinkel, dus hoe kan het dan toch dat er in meerdere steden fysieke winkels opdoemen? In onder meer Utrecht, Amersfoort en Arnhem zijn de winkels gespot. Dirk Mulder, retailexpert bij de ING, en commerce-expert John Lin leggen in Geld of je Leven op NPO Radio 1 uit hoe het zit.

De etalages van de winkels mogen dan beplakt zijn met affiches met het Shein-logo, de webwinkel heeft in werkelijkheid niets met deze winkels te maken. „Dit zijn geen winkels van Shein. Die zeggen dat ze er niets mee te maken hebben. De winkels zijn van een handige partij die gebruikmaakt van het succes en de naam Shein”, zegt Mulder. „Het zijn partijen die goedkoop hun spullen van China naar Nederland halen. Dropshipping, of partijhandel.”

In eerste instantie hingen er grote papieren met ‘Shein’ in de etalage, maar die zijn weggehaald. „Ik denk dat ze bang waren dat ze anders te maken kregen met het bedrijf Shein. Ik denk dat het gewoon een goedkope marketingtruc is.”

Zonder toestemming gebruikmaken van merknaam

Lin denkt dat het bedrijf ergens een restpartij kleding of een lading retouren van Shein heeft gevonden en een leegstaand pand goedkoop heeft gehuurd voor een paar weken. „Pop-upwinkeltje openen. A4-tjes met het woord Shein uitprinten en op het raam plakken. Snel geld verdienen en tegen de tijd dat het iemand opvalt, sluit je de winkel meestal. Alleen dit keer hebben media het snel opgepakt.”

Is dat eigenlijk in de haak? „De producten kunnen gewoon legitiem zijn, maar goed: het is al van lage kwaliteit. Of het nou na een week of na anderhalve week kapot gaat, dat maakt niet uit. De ondernemer maakt alleen zonder toestemming gebruik van een merknaam. Dat kan niet.”

‘Humor hebben ze wel’

Het bedrijf dat achter de winkels zit heet ‘Ifashion’ en opent vaker pop-upwinkels. „Die winkels heten ‘Scamm’, Dat is een verbastering van het Engelse woord ‘scam’, ofwel oplichterij. Humor hebben ze wel, blijkbaar”, merkt Lin op.

Shein liet eerder aan RTL weten dat het stappen onderneemt om deze ongeautoriseerde winkels aan te pakken en klanten te beschermen. „Shein-producten zijn alleen online beschikbaar via onze officiële website en app. Elke winkel in Nederland die beweert een Shein-winkel te zijn, is op geen enkele manier geautoriseerd door Shein of met ons verbonden.”

