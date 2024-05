Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goedkope en snellere fatbikes op AliExpress: 57 km per uur

De fatbike is onder de jongere generatie immens populair. Voor deze elektrische fiets is geen helm of rijbewijs nodig, waardoor ook de jeugd gemakkelijk op zo’n fiets stapt. En kennelijk zijn er steeds goedkopere en snellere varianten te verkrijgen op websites als AliExpress.

Je ziet ze in een hoop steden en dorpen voorbij scheuren. De fatbike, waar vooral veel jongeren op van A naar B gaan. Snel en makkelijk, maar rondom de fatbike klinkt ook een hoop kritiek. Want deze racemonsters gaan vaak te hard en zorgen voor overlast in het verkeer. Eerder pleitte deze verkeerspsycholoog er nog voor om jongeren weer op een normale fiets te laten rijden.

Zo’n fatbike is nogal een prijzige ding. Tenminste, dat was het al die tijd. NH Nieuws schrijft namelijk dat webwinkels als AliExpress inmiddels relatief goedkope fatbikes verkopen. Eerder schreef NH ook over een zogenoemde fatbike-bende, die in de buurt van Aerdenhout, Haarlem en Bloemendaal in de regio Kennemerland de boel terroriseerde.

Goedkope fatbike op AlieExpress

Op websites als AliExpress vind je al zo’n fatbike onder de 1000 euro met een motor die meer vermogen heeft dan wettelijk mag. Zo blijkt de fatbike van het merk Deepower maar liefst 57 kilometer per uur te gaan. De motor heeft een vermogen van 2.000 watt en met korting koop je de Deepower voor 540,50 euro. Overigens hebben veel elektrische motoren van websites als AliExpress geen officieel keurmerk

Een elektrische fiets mag niet harder dan 25 kilometer per uur. Daarnaast mag de motor van een e-bike of fatbike niet meer dan 250 watt hebben. Snorfietsers, die ook maximaal 25 km per uur mogen, moeten inmiddels een helm dragen.

Die 540,50 is een ‘prikkie’ vergeleken met de normale prijzen voor legale fatbikes. De meeste fatbikes bedragen tussen de 1000 euro en 2500 euro. Wat betekent dat je met deze Deepower voor de helft van het geld, een stuk harder gaat.

De politie Amsterdam en ook politie Noord-Holland Noord hebben inmiddels speciale fatbike-rollerbanken. Sommigen fatbikers plaatsen namelijk een gashendel op hun fiets. Die hendel is niet verboden, maar als je niet trapt, mag het apparaat niet harder dan 6 kilometer per uur gaan.

Gaat een fatbike te hard? Dan hangt iemand een boete van 290 euro boven het hoofd. Wordt een fatbiker vaker gepakt? Dan kan de fiets in beslag worden genomen.

De politie registreert geen ongevallen waarbij specifiek een fatbike bij betrokken is. Eerder maakte het CBS bekend dat er opvallend veel fietsers onder de verkeersdoden waren. Het vermoeden is wel dat de komst van de e-bike daar invloed op heeft.

