Zorgen om populaire Chinese webwinkels: ‘We willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’

Gereedschap, sportkleding, speelgoed of gadgets: je kunt het allemaal voor een laag bedrag kopen bij Chinese webwinkels. De kritiek erop groeit steeds verder. Maar toch blijven mensen er bestellen. Volgens de Consumentenbond is dat omdat we voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Nieuwsuur besteedt aandacht aan Temu, een webwinkel die onder vuur ligt vanwege privacyschending, manipulatie van klanten en onveilige producten. Ze gebruiken zogenoemde ‘dark patterns’. Dit zijn verboden technieken „die ze gebruiken om je op allerlei manieren te beïnvloeden. En daarmee overtreedt Temu Europese wetgeving”, legt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond uit. Er is alleen weinig toezicht op dit soort webwinkels.

Ze zien ook dat Temu niet duidelijk aangeeft wie de verkoper van het product is. „Dat klinkt als iets kleins. Maar als jij daar iets koopt en je hebt een probleem met het product, dan wil je wel weten tot wie je je moet wenden.” Onbetrouwbare webwinkels is niet het enige probleem waar kopers mee te maken krijgen. Er zijn ook steeds meer nepwebwinkels actief, schreef Metro eerder al.

Levensgevaarlijke rammelaars

Andere kritieken zijn dat kinderen er heel gemakkelijk aankopen kunnen doen en dat veel producten helemaal niet veilig zijn. De Europese brancheorganisatie van speelgoedfabrikanten onderzocht diverse producten van de webshop en concludeerde dat er veel onveilige spullen tussen zaten. „Er is geen importeur en er is geen Europese fabrikant. Er is eigenlijk niemand behalve een online platform dat niet verantwoordelijk is voor de veiligheid”, leggen ze uit.

Ze ontvingen een rammelaar die vast kan blijven zitten in de keel van de baby. En één waarvan de belletjes makkelijk loslaten en ingeslikt kunnen worden. De Europese Commissie heeft wel besloten dat er strengere eisen gaan gelden voor de webwinkel. Temu wilde niet reageren voor de camera van Nieuwsuur, maar liet wel schriftelijk weten dat ze onveilige producten onderscheppen. En dat ze zich aan strengere Europese regelgeving gaan houden.

Dat dit soort webwinkels niet goed bezig zijn, staat dus vast. Maar een deel van het probleem ligt natuurlijk ook bij de consument, vindt Spierenburg. „Als consument weet je niet wat je in huis haalt.” Hij laat kerstverlichting zien. „Uit onderzoek van een paar jaar geleden bleek dat kerstverlichting – gekocht op Aliexpress – zorgde voor kortsluiting. Het zal maar in je kerstboom hangen: die vliegt zo in de fik.”

Webwinkels populair door onze koopwoede

Aantrekkelijke prijskaartjes blijven toch interessant voor de Nederlander. „We blijven het wel kopen. Ik vind dat we onszelf tot de orde moeten roepen. We moeten stoppen met voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. We moeten kiezen voor kwaliteit. Want als we bij dit soort winkels blijven kopen, weet je zeker dat je troep in huis haalt.”

Nicole Stofberg is docent platformeconomie en moeder van een 9-jarige dochter. Haar dochter houdt van knutselen en „vond een website waar nanotape van 17 euro afgeprijsd was naar 1,98 euro. Als ze de app downloadde, mocht ze met een rad van fortuin draaien en kreeg ze nog eens 80 procent korting.”

‘Temu is het vapen van de e-commercesector’

Er moet een addertje onder het gras zitten, dacht Stofberg. „Ze gebruiken agressieve, oneerlijke praktijken die kinderen verslaafd maken. Door urgentie te creëren die er niet is. Door beloningen te geven, door te zeggen: ‘Duizenden kinderen hebben dit gezien’. Kinderen zijn daar vatbaar voor. Wat mij betreft is Temu het vapen van de e-commercesector.”

