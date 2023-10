Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen

Na de boomers, Gen X, millennials, Gen Z is daar nu Gen Alpha. Oftewel de generatie die geboren is na 2010. Maar hoe staat deze generatie bekend? En wat kunnen we van deze jongeren verwachten?

Wie vallen er onder Gen Alpha? De kinderen van de millennials, die geboren zijn tussen 2010 en 2025, vallen onder Gen Alpha. De oudsten van deze groep zijn nu 13 jaar.

Gen Alpha groeit op in digitale tijd

Trendwatcher en IT-expert Hans Timmerman verdiepte zich in Gen Alpha en vertelde tegenover het Belgische HLN meer over deze nieuwe groep jongeren. Hij benadrukt dat deze generatie opgroeit in een digitale tijd en noemt ze ‘digital natives’. „Generatie Alpha zal niks anders kennen dan een leven met tablets, smartphones, social media enzovoort.”

Generatie Alpha groeit volgens Timmerman op in luxe. „Nog meer dan Gen Z en millennials.” En zij worden volgens hem beschermd en zelfs een beetje gepamperd. Iets wat overigens over Gen Z ook werd gezegd. Volgens de trendwatcher wordt deze generatie later volwassen. „Ze worden met de auto naar school gebracht, ze groeien op zonder al te veel verantwoordelijkheden… Wat de gevolgen gaan zijn als ze later met echte problemen geconfronteerd zullen worden, valt nog af te wachten.”

Opgroeien met corona, klimaat en oorlog

Gen Alpha groeide daarnaast ook op met corona. „Er heerste veel angst en niemand wist wat er ging gebeuren. Dat heeft ongetwijfeld een impact gehad op die kinderen”, aldus Timmerman. „En dan heb je nog het hele klimaatverhaal. De oorlog in Oekraïne. Angst in de wereld is iets van alle tijden, van de atoombom in de jaren tachtig tot de vele oorlogen, maar daar moet je kinderen van weg houden. We mogen onze kinderen niet te bang maken voor de toekomst.”

Wat kenmerkt Gen Alpha?

Consultancybedrijf Human8 deed recent een grootschalige studie naar Gen Alpha in Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Daaruit bleek dat 47 procent van deze generatie een smartphone bezit, die ze gemiddeld krijgen als ze negen jaar zijn.

Uit het onderzoek kwamen een aantal kenmerken naar voren over deze generatie. Zo bleek onder meer leerkracht het populairste beroep (dat ze later willen uitoefenen) onder Gen Alpha (14 procent). Daarna volgen YouTuber, TikTokker en influencer (11 procent) en dokter (11 procent). Andere populaire beroepen bij deze leeftijdsgroep zijn politieagent, professionele atleet en wetenschapper.

YouTube en TikTok

Daarnaast blijkt dat Gen Alpha inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Ze willen geaccepteerd worden voor wie ze zijn. YouTube blijkt het ‘coolste’ merk onder Gen Alpha. 44 procent gebruikt dit platform dagelijks, 81 procent wekelijks. Na YouTube is TikTok het populairste merk.

En ondanks dat men vreest voor het telefoongebruik van de jongere generaties, blijkt dat Gen Alpha buitenspelen nog steeds als hun favoriete activiteit bestempelt (41 procent). Gevolgd door online video’s kijken (36 procent) en videogames (31 procent).

